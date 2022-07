Avec le rachat d’Hyperlex, DiliTrust ajoute les contrats à son offre numérique

Le mois dernier, DiliTrust frappait fort en annonçant sa levée de fonds à hauteur de 130 millions d’euros, la plus importante sur le marché français depuis l’histoire de la legaltech grâce à l’entrée au capital de trois fonds d’investissement internationaux : Cathay Capital, Eurazeo et Sagard. "Un mois après les nouveaux moyens confiés par nos fonds actionnaires, nous poursuivons notre engagement de servir toujours mieux nos clients avec les solutions les plus pertinentes pour répondre à leurs besoins", se félicite Yves Garagnon, CEO de DiliTrust. L’éditeur de logiciels pour les organisations juridiques a rapidement mis à profit cette opération en s’offrant la société Hyperlex. Si le montant de la transaction est confidentiel, il faut tout de même comprendre que le moment est bien choisi pour Hyperlex qui n’a jusqu’à présent connu que des phases de croissance. La start-up du droit fondée en 2017 par Alexis Agahi et Alexandre Grux et dirigée par ce dernier a attiré dès 2019 des investisseurs à hauteur de 3 millions d’euros. Depuis, elle a développé sa technologie à destination de tous les responsables intéressés par les contrats de leur entreprise, et sa clientèle en France et à l’international pour, à ce jour, réunir une soixantaine de collaborateurs. Cette équipe va bientôt rejoindre les 170 salariés de DiliTrust.

Parvenir à l’émergence d’un géant français

Grâce à cette acquisition, Dilitrust élargit sa palette de services puisque les deux entreprises sont positionnées sur deux segments différents : les logiciels couvrant la gestion des entités, les réunions de conseils d’administration, les litiges et les data rooms pour DiliTrust, une plateforme de gestion des contrats pour l’autre. Toutes les deux destinées aux professions du droit, notamment en entreprise, DiliTrust et Hyperlex forment dorénavant une suite intégrée de solutions numériques sécurisées allant de la gouvernance au volet contractuel. Alexandre Grux en commente la stratégie : être "en mesure d’accélérer et de sécuriser les démarches juridiques pour mieux servir les enjeux business des entreprises". Hyperlex visait en effet un développement hors de nos frontières, notamment en Allemagne : "Nous cherchions à ouvrir un bureau de commercialisation, se souvient le CEO. Dilitrust nous offre aujourd'hui sa plateforme internationale jusqu'en Amérique du Nord et à Dubai." Pour Alexandre Grux, qui vient de remporter l'appel d'offres 2021 lancé par TotalEnergies, l'enjeu est de taille dans la mesure où les concurrents américains de la legaltech française multiplient les opérations de financement et accentuent leur présence en Europe.

La fusion d'Hyperlex et de DiliTrust est un signe de maturité naissante des services juridiques numériques sur le marché français : s’il arrive parfois que les éditeurs historiques s’offrent une belle pépite, comme ce fut le cas récemment avec l’acquisition de Closd par LexisNexis ou, un peu plus tôt, celle de Softlaw par Septeo, les mariages entre enseignes membres de la legaltech sont difficilement réalisables tant il est compliqué pour un entrepreneur de renoncer à son indépendance et d’envisager une opération si risquée. Hyperlex et Dilitrust y sont parvenus en raison de leur objectif commun : "Grâce à cette opération, nous voulons devenir un champion européen à dimension mondiale", réagit celui qui rejoint le conseil d'administration et le comité de direction de Dilitrust avec son associé Alexis Agahi. Et ainsi montrer que la liaison de services différents sur le même marché semble la bonne voie pour parvenir à l’émergence d’un géant français de la technologie appliquée au droit.

Pascale D'Amore