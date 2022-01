Avanty Avocats coopte une associée

Fondé en 2018, Avanty Avocats propose une offre de conseils juridiques centrée sur la rémunération et le statut des dirigeants sociaux. L’enseigne intervient ainsi transversalement pour les problématiques de fiscalité, de charges sociales, de retraite, de santé et de prévoyance, de droit des sociétés, de droit du travail, et lors de contrôles de l’Urssaf. Réunissant aujourd’hui 40 professionnels, elle promeut Sonia Blondeau associée. Elle rejoint ainsi les quatre autres membres de l’association du cabinet : les trois fondateurs Jean de Calbiac, Nelly Jean-Marie et Frank Wismer, ainsi que Caroline Letellier.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2014, Sonia Blondeau a rejoint Avanty Avocat en 2020 en tant que counsel. Elle exerce depuis cette date au sein de l’équipe menée par Jean de Calbiac, spécialiste de la rémunération des dirigeants, et intervient tout particulièrement en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. Diplômée d’un master 2 en droit et pratique des relations de travail par l’université Panthéon Assas, elle a commencé sa carrière au sein de l’Union des industries et entreprises de la métallurgie (Uimm) en tant que juriste. Elle a ensuite intégré le cabinet brl Avocats où elle a passé presque six ans avant de rejoindre Avanty Avocats.

Léna Fernandes