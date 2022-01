Autriche : terre d'entreprise de croissance

Eglo, des produits lumineux

1969 fait partie des années historiques : premiers pas de l’homme sur la Lune, première transplantation cardiaque en Allemagne, décollage inaugural du Concorde depuis Paris et… création d’Eglo, s’amuse à constater l’entreprise sur son site internet. Fondé en Autriche par Ludwig Obwisier, le groupe aux 553 millions d’euros de chiffre d’affaires est spécialisé dans les luminaires intérieurs, extérieurs et les ampoules. L’entreprise, qui a joué la carte de l’internationalisation en commençant par l’Allemagne, compte désormais 70 filiales dans 50 pays. Sa croissance est telle qu’entre 1997 et 2017 sa surface de stockage passe de 10 000 à environ 200 000 m3. Led et lumières intelligentes sont au cœur de la stratégie d’Eglo, qui sort chaque jour de ses usines plus de 80 000 produits.

Keba Group, automatiser l'excellence

Depuis plus de cinquante ans, Keba Group participe à l’innovation en développant et produisant des solutions d’automatisation. Le groupe familial autrichien, installé dans quinze pays, est présent sur le segment de l’électromobilité. Il a développé des bornes de recharge de voitures à destination d’entreprises, de collectivités locales ou encore des particuliers. "Intelligentes", celles-ci sont capables de dialoguer avec les bâtiments près desquels elles sont installées mais également de communiquer entre elles afin d’adapter la puissance disponible. Autre domaine dans lequel Keba excelle : l’automatisation industrielle. La société s’attache à allier les concepts de normes et de flexibilité, que ce soit sur la robotique, les emballages ou encore les secteurs du moulage. Des développements à la pointe qui lui ont permis de dégager près de 375 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2020-2021.

Hauser, un chiffre d’affaires en surchauffe

En 2019, la laiterie Zott – une entreprise familiale pesant un milliard d’euros de chiffre d’affaires – ouvrait en Bavière un magasin de 1 300 m2 consacré aux produits laitiers. Au total, plus de 140 sortes de fromages présentés sur un comptoir de 12 mètres de long et un catalogue de près de 1 200 articles. Pour proposer ses produits aux amoureux de cantals et autres pâtes dures, le groupe s’est appuyé sur l’expertise d’une entreprise incontournable dans le secteur frigorifique en Europe, l’Autrichien Hauser. Depuis plus de 70 ans, ce groupe propose des solutions aux entreprises, que ce soit des meubles à surgelés, des systèmes de régulation, des chambres froides ou encore des entrepôts frigorifiques ainsi que les services liés à leur gestion comme la surveillance des températures. De 160 employés et 21 millions de chiffre d’affaires en 1997, le groupe familial atteint aujourd’hui les 1 200 collaborateurs pour 312 millions de CA.