Aurélien Hamelle : le droit, toujours le droit

La silhouette de la tour Eiffel, la coupole du Dôme des Invalides, un bout de Montmartre… Derrière les fenêtres du bureau haut perché d’Aurélien Hamelle dans une tour de La Défense, Paris émerveille. Le directeur juridique de TotalEnergies aurait pu ne jamais s’installer derrière ces vitres. Quand vient le moment de s’inscrire à l’université, "au temps du minitel", Aurélien Hamelle choisit l’éco-anglais à Nanterre. Son frère jumeau, lui, préfère le droit. Un jour, Aurélien Hamelle décide, "par curiosité", d’aller écouter un cours de droit constitutionnel de Guy Carcassonne. C’est la révélation : il écrit au doyen pour faire une passerelle, passe quatre ans à Nanterre, valide un MSG droit-gestion à Dauphine et finit sa course à Science Po, majeure droit. Son stage final se fait chez Freshfields Bruckhaus Deringer en contentieux et arbitrage. Il envisage un LLM, Freshfields lui propose mieux : une embauche comme collaborateur dans les bureaux londoniens du cabinet. Il y passe une année en contentieux, "formatrice et rigoureuse", et revient à Paris, toujours chez Freshfields.

"Super généraliste"

Quelques années plus tard, une affaire le place sur la route d’Olivier Metzner. Un heureux hasard – l’un de ceux qui ont "jalonné son parcours" : Aurélien Hamelle voulait "voir le tribunal plus souvent". Il le rejoint. C’était "le meilleur des deux mondes" : il est toutes les semaines au palais de justice et continue d’exercer dans des matières techniques. Aurélien Hamelle aime le droit pénal des affaires, mais pas seulement. Il y a le droit de la presse – l’avocat de Kate et William contre Closer, qui avait diffusé une photo topless de la duchesse, c’était lui. Le droit pénal, aussi. "En pénal des affaires, un dossier se gagne au début de l’instruction. Là, c’est différent, l’audience et la plaidoirie ont du poids." L’avocat se souvient des mots du père d’une victime avant un procès où il représente l’accusé. "Vous défendez un assassin." Il se souvient aussi des mots du père après le procès : "Je vous remercie." Aurélien Hamelle avait "plaidé sur un champ de ruines", veillé à respecter la douleur de chaque partie.

"On sait que l’énergie a apporté des développements humains et économiques majeurs, mais il y a un coût en termes de CO 2 derrière. Il faut trouver la balance"

En neuf ans passés chez Metzner, d’abord comme collaborateur puis comme associé, Aurélien Hamelle a le temps de voir la compliance prendre de l’épaisseur. "S’être formé au contentieux pénal des affaires est pour moi l’une des écoles pour faire de la compliance : le contentieux, c’est notamment ce qu’on veut éviter quand on fait de la compliance." Il finit par avoir envie d’ailleurs et s’associe chez Allen & Overy, toujours en droit pénal des affaires et compliance. C’est là qu’il rencontre Total. Le géant de l’énergie lui propose de devenir directeur juridique. "Un pari des deux côtés" : Total fait le choix d’un professionnel qui a le sens du risque et des priorités juridiques ; Aurélien Hamelle découvre la démarche intellectuelle de l’entreprise. "On y a apprend beaucoup de ses équipes. Ça demande de l’humilité, d’apprendre à se poser les bonnes questions." Le jeune directeur juridique se plaît à redevenir "un super généraliste avec des équipes très pointues, qui travaille main dans la main avec les avocats".

Arc complété

Chez Total, il plonge dans le domaine de l’énergie et, de fait, "au cœur des sujets de relations internationales et de transition écologique… D’enjeux et de controverses importants, aussi." En France, l’ESG occupe tout l’espace : "Les actionnaires ont des attentes, les ONG également." TotalEnergies travaille avec elles sur certains projets. "On sait que l’énergie a apporté des développements humains et économiques majeurs, mais il y a un coût en termes de CO 2 derrière. Il faut trouver la balance." Aurélien Hamelle est convaincu que "c’est dans ce secteur que tout se passe pour régler le problème". TotalEnergies travaille avec ses clients, compagnies aériennes ou maritimes, pour faire évoluer leurs demandes et les aider à se tourner vers d’autres technologies.

Aurélien Hamelle est un homme passionné par son métier. Curieux, évidemment : "ça permet de tenir sur la durée". Par curiosité, toujours, le directeur juridique rejoint le Club des Juristes. Le groupe, dans un rapport publié en novembre 2020, plaide pour une directive européenne sur la compliance qui permettrait "d’exporter nos exigences à l’étranger". Avocat, directeur juridique, membre d’un think tank de juristes…. Il ne manquait plus qu’une corde à l’arc d’Aurélien Hamelle. Problème résolu : il a, en septembre dernier, intégré la Commission des sanctions de l’AMF. "L’occasion de toucher du doigt le métier de juge" pour les cinq prochaines années.

Olivia Fuentes