Aurélie Pouliguen rejoint LexCase en qualité d’associée

Elle rejoint aujourd’hui les associés de LexCase pour créer et développer le département droit immobilier. Elle est donc la 14e associée de ce cabinet qui poursuit sa croissance. Elle intègre LexCase avec Alice Angelot, avocate collaboratrice, à ses côtés chez Péchenard & Associés depuis 2019.

Parcours et accueil

Inscrite au barreau de Paris, Aurélie Pouliguen est diplômée d’un master 2 juriste d’affaires obtenu en 2005 ainsi que du Capa. Elle rejoint, dès sa première collaboration, un cabinet familial spécialisé en droit immobilier et notamment en matière de baux commerciaux. Elle intègre ensuite le département entreprise du cabinet Péchenard & Associés au sein duquel elle assure la gestion de l’ensemble des questions en droit immobilier privé. Elle en devient associée en janvier 2017. Elle intervient en droit des baux commerciaux et d’habitation, en gestion immobilière et copropriété, en droit de la construction ainsi qu'en transactions et ventes.

Sébastien Semoun, co-managing partner du cabinet, déclare : "Nous sommes particulièrement heureux de l’arrivée d’Aurélie et son équipe qui va nous permettre de renforcer les services que nous proposons à nos clients en droit immobilier. Ce recrutement démontre une fois de plus notre volonté de fournir un accompagnement sur mesure et des prestations à forte valeur ajoutée à nos clients, et ce, pour répondre à l’ensemble de leurs problématiques."

Interrogée de son côté, Aurélie Pouliguen justifie son choix et partage son enthousiasme : "LexCase est un cabinet moderne et dynamique, composé d’avocats experts dans leurs domaines respectifs de compétences. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Je suis ravie de rejoindre cette structure avec mon équipe et de pouvoir apporter tant à mes clients qu’à ceux du cabinet un accompagnement pluridisciplinaire, soucieux d’excellence."

AC