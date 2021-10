August Debouzy crée un pôle industrie immobilière avec l'arrivée de Guillaume Aubatier

La nouvelle équipe chargée d’animer ce pôle s’appuiera notamment sur les compétences de plusieurs avocats du cabinet : Julien Wlodarczyk, counsel en droit immobilier, et les associés Laure Bonin pour le financement, Vincent Brenot en droit de l’urbanisme et droit de l’environnement, Emmanuelle Mignon en réglementaire, Philippe Lorentz en fiscalité, Benjamin van Gaver en contentieux, Leïla Hubeaut en droit de l’énergie, Laurent Cotret en restructuring et Jérôme Brosset en droit boursier.

Avocat depuis 2005, Guillaume Aubatier axe sa pratique sur le droit de l’immobilier et de la construction. Il accompagne de nombreux clients, français et internationaux, sur tous types d’actifs (bureaux, commerces, logistiques, hôtels et actifs alternatifs), aussi bien sur des opérations d’investissement (asset deal et share deal), de corporate immobilier complexe (joint-venture et partenariat stratégique), de développement et de construction, que de baux et d’asset management. Il intervient également dans le cadre de procédures précontentieuses et contentieuses. L’avocat accompagne une large gamme de clients français et internationaux, plus particulièrement des fonds de pension, des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs, des banques, de grandes entreprises, des utilisateurs, ou encore des family offices. Guillaume Aubatier est intervenu récemment pour ses clients (M&G Real Estate, Accuracy, WeWork ou encore EDF-ENR, entre autres), dans la mise en place d’une joint-venture, l’acquisition et la cession de grands ensembles immobiliers, la mise en œuvre d’opérations de développement ou de construction complexes par exemple. Il a précédemment exercé pendant près de quinze ans au sein du cabinet Ashurst, d’abord en tant que collaborateur puis associé, avant de rejoindre King & Spalding en qualité d’associé.

Avec la création de ce nouveau pôle, August Debouzy couvre désormais tous les enjeux de l’industrie immobilière, allant de l’investissement immobilier au financement à la construction, en passant par le contentieux, le droit des baux, le corporate immobilier complexe, le droit boursier, la fiscalité, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement, la réglementation ainsi que le droit de l’énergie et le restructuring.

Marine Calvo