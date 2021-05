August Debouzy consolide sa pratique du contentieux des affaires

Afin de poursuivre le développement de sa pratique consacrée à la défense pénale, à la justice négociée, aux investigations et à la compliance, August Debouzy accueille une nouvelle avocate en qualité de counsel : Valérie Munoz-Pons.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2007, Valérie Munoz-Pons conseille des entreprises françaises et étrangères ainsi que leurs dirigeants sur des problématiques de droit pénal des affaires dans le cadre de procédures engagées par les autorités judiciaires et de régulation. L’avocate possède un savoir-faire particulier en matière de fraude, de corruption et de blanchiment qu’elle a acquis au cours de ses interventions dans de nombreux dossiers complexes et transfrontaliers impliquant des autorités étrangères, anglo-saxonnes principalement. Et des compétences pointues dans la conduite des investigations internes de grande envergure, notamment lors de l’intervention simultanée de plusieurs régulateurs français, (l'Agence française anticorruption – AFA –, le Parquet national financier – PNF –, l'Autorité de la concurrence) et étrangers (le Serious Fraud Office britannique et le Department of Justice américain). Valérie Munoz-Pons accompagne également les entreprises et leurs dirigeants dans l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de leurs programmes de conformité et dans le cadre de contrôles auxquels ils sont confrontés. Récemment, l’avocate a assisté Renault dans l’affaire Carlos Ghosn et Airbus dans des dossiers de droit pénal des affaires.

Valérie Munoz-Pons a exercé pendant dix ans (de 2007 à 2017) au sein d’August Debouzy, période durant laquelle elle a travaillé en étroite collaboration avec Marie Danis et Benjamin van Gaver. L’avocate a ensuite intégré le cabinet américain Quinn Emanuel à Paris, au sein duquel elle est restée près de quatre ans. Avec l’arrivée de Valérie Munoz-Pons, August Debouzy renforce ses compétences de la justice pénale et de conformité internationales, à l’heure où ses clients sont confrontés au risque de surexposition aux autorités judiciaires et aux régulateurs français et internationaux. La nouvelle counsel vient enrichir à cette occasion le panel d’experts du pôle contentieux des affaires du cabinet, composé de 20 avocats dont cinq associés : Basile Ader, Bernard Cazeneuve, Marie Danis, Astrid Mignon Colombet et Benjamin van Gaver. Au total, August Debouzy réunit 150 avocats, dont 32 associés.

Marine Calvo