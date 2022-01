Au Luxembourg, K&L Gates accueille une première associée

En juillet 2021, K&L Gates ouvrait au Luxembourg son huitième bureau européen, quarante-sixième mondial. Ce mois de janvier 2022, le cabinet y a ajouté une toute première nouvelle associée. Yoanna Stefanova, qui arrive de NautaDutilh, est spécialisée en corporate/M&A. Un recrutement ”fondamental pour le développement du bureau au Luxembourg, l’une des juridictions européennes les plus importantes pour les fonds d’investissement et en private equity“, analyse Thomas Lappe, co-dirigeant de la practice corporate du cabinet.

La pratique de Yoanna Stefanova est orientée vers les fonds d’investissement alternatifs et le private equity. Elle intervient en financement, restructuring, gouvernance d’entreprise et pré-insolvabilités, et a dirigé un grand nombre de transactions transfrontalières complexes. L’avocate a passé une décennie chez Clifford Chance, entre 2002 et 2012. Elle a ensuite exercé auprès d’OPF Partners Luxembourg, avant de rejoindre NautaDutilh pour cinq ans. Elle est diplômée de l’université Strasbourg 3, où elle a étudié le droit international privé.

