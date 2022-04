Au-delà de la pandémie, capter une vague d’innovations médicales sans précédent

L’épreuve collective que le monde a traversée depuis deux ans a rappelé au monde la valeur de la santé. La solution est venue de la rapidité de mise au point d’une nouvelle technique de vaccination sans précédent dans l’histoire.

Les promesses de l’ARN messager ne se limitent pas aux maladies respiratoires, comme le montre le démarrage d’un essai contre le virus du sida. Il n’est qu’une des nouvelles modalités thérapeutiques qui ont émergé au cours des dernières années grâce aux immenses progrès dans la connaissance du génome et dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la découverte de molécules efficaces. Les thérapies les plus pointues – ARN, thérapie cellulaire et thérapie génique – verront leurs ventes multipliées par 10 de 2020 à 2024. Les anticorps complexes offrent également un immense espoir pour franchir une nouvelle étape dans le traitement des cancers. Les progrès dans les thérapies et dans la détection précoce ont permis d’améliorer le taux de survie des patients à 5 ans de 10 % en 25 ans. La croissance du secteur de la santé est portée par le vieillissement de la population mondiale. La consommation médicale est 3 fois supérieure chez les plus de 70 ans à celle des moins de 30 ans. L’incidence grandissante des maladies chroniques et dégénératives reste la grande « frontière » de la médecine actuelle, notamment dans le domaine du système nerveux central.

"Chez Montpensier Finance, nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle à jouer dans le financement de l’innovation médicale"

Au XXIe siècle, la transformation digitale de la santé n’est plus seulement un enjeu à venir, c’est une réalité qui modifie l’intégralité du parcours patient : prise de rendez-vous en ligne, suivi à distance des paramètres de santé pour les maladies chroniques, thérapies numériques, télémédecine, ou encore réseaux de patients en ligne sont des conséquences concrètes de cette numérisation du secteur. Les progrès de la robotique promettent de révolutionner les pratiques opératoires et offrent des améliorations de la vie des handicaps.

Chez Montpensier Finance, nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle à jouer dans le financement de l’innovation médicale. L’enjeu de la santé nous touche tous individuellement et collectivement. La période actuelle de progrès majeurs est à l’origine du lancement du fonds Aesculape SRI. Ce fonds thématique international s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement responsable de Montpensier Finance. Alors que nombre de pathologies doivent être mieux traitées, Aesculape SRI a vocation à investir dans des entreprises internationales et innovantes qui proposent des solutions de rupture dans la prise en charge de ces pathologies, du diagnostic initial au suivi patient de long terme. Aesculpae privilégie trois vecteurs d’investissement s’inscrivant dans les enjeux majeurs de l’innovation médicale :

- Le diagnostic ne représente que 7 % des dépenses consacrées aux médicaments alors qu’il est la clé de la décision thérapeutique. Certains médicaments – en oncologie notamment – sont très efficaces sur des populations ciblées. Il est important de ne les prescrire qu’aux patients pour lesquels le traitement est adapté. Le séquençage génomique des tumeurs est une des clés d’un algorithme de traitement performant. L’imagerie médicale bénéficie d’un regain d’attractivité grâce aux progrès de l’intelligence artificielle dans la caractérisation des tissus. Le suivi en temps réel de la réponse des patients aux traitements permet de les optimiser. Enfin la pandémie de Covid-19 a permis de faire émerger une infrastructure de diagnostic rapide des pathogènes de premier plan.

- La découverte de traitements qui apportent un changement de paradigme dans le soin des patients. Des modalités émergentes comme la thérapie génique offrent enfin la possibilité de traiter des maladies rares qui limitaient considérablement l’espérance de vie des enfants comme la mucoviscidose. Les thérapies cellulaires permettent de réparer les fonctions déficientes des organes. Si les anticorps monoclonaux ont été les premiers médicaments biologiques à grands volumes, une ingénierie des anticorps plus complexe se développe – bispécifiques et conjugués – et offre de nouveaux angles d’attaques face à la complexité des cancers. Les sociétés spécialisées dans les essais cliniques permettent de réaliser des gains de production dans la R&D grâce à leur retour d’expérience optimisée par la puissance de leurs bases de données.

- La production et distribution de ces modalités de traitement multiples et complexes supposent de faire appel à des spécialistes de ces techniques de production. Le taux d’externalisation dans le secteur va progresser apportant une croissance à deux chiffres sur longue période aux spécialistes, les CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organization). Les grands laboratoires pourraient courir le risque d’une désintermédiation, mais ceux qui ont de vraies franchises sur des pathologies clés ont la capacité de conjuguer les défis de l’innovation et de l’accessibilité tarifaire grâce aux meilleures combinaisons de médicaments.

"La nécessaire régulation du secteur génère des barrières à l’entrée pour les entreprises performantes"

Les entreprises présentent dans ces trois grands vecteurs d’investissement devraient bénéficier d’un potentiel de croissance supérieur à celui de l’économie mondiale. La nécessaire régulation du secteur génère des contraintes mais aussi des barrières à l’entrée pour les entreprises performantes. La faible sensibilité aux cycles, attestée par la hausse de la part des dépenses de santé dans le PIB pendant les récessions est un autre atout du secteur. Elle devrait contribuer à la performance ajustée du risque à long terme des investissements.

La thématique s’inscrit également dans la quête de sens et l’exigence ESG des investisseurs si les entreprises obtiennent des progrès visibles pour les patients. La santé est une thématique centrale dans les enjeux sociétaux actuels et les investisseurs peuvent jouer un rôle de premier plan dans le financement des avancées scientifiques et le développement des traitements du XXIe siècle.

Par Anaëlle Stamatiou, Claire Rimlinger, Clémence Lamarque-Carite, Olivier de Royère, Montpensier Finance