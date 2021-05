Atos et DreamQuark misent sur l’IA pour faire progresser l’investissement responsable

Le 21 avril 2021, la Commission européenne dressait les contours de l’avenir de l’intelligence artificielle éthique sur le Vieux Continent. Bruxelles annonçait alors son projet d’établir un cadre légal pour éviter les dérives liées à l’utilisation de l’IA, qui sera bientôt incontournable. À l’image du RGPD, la voie européenne sera une alternative au "tout marché" américain et au modèle étatique chinois qui a notamment permis l’élaboration du système tant décrié de notation sociale par l’intermédiaire de la reconnaissance faciale.



Dans le même temps, Atos et DreamQuark, membre du programme d’accélération "Atos Scaler", lançaient leur solution digitale destinée aux banques et aux assureurs et consacrée à l’investissement socialement responsable. Le géant français de la transformation digitale et la pépite tricolore spécialisée dans l’IA ont précisé que leur plateforme est conforme aux attentes de la "voie européenne" promue le même jour par Bruxelles. Baptisée Sustainable Investment Brain, la solution allie le concept d’intelligence artificielle éthique et l’investissement responsable. Isabelle Warnier, Directrice d’Atos Scaler, précise que "le numérique, en permettant l’automatisation des meilleures pratiques, est la clé pour faire de la finance responsable la nouvelle norme sur le marché". Si la finance responsable n’est pas encore une norme, elle connaît cependant un grand dynamisme depuis plusieurs années. Selon l’AFG, à la fin de l’année 2019, l’encours de l’investissement responsable s’établit à 1 861 milliards d'euros dont 546 milliards d’encours ISR soit une progression de 32 % sur un an. L’avènement des nouvelles technologies devrait encore accélérer ce processus "La solution Sustainable Investment Brain d’Atos et DreamQuark a été développée avec l’ambition de mettre la technologie au service de l’environnement tout en restant efficace et pertinente financièrement", se réjouit Nicolas Méric, fondateur et CEO de DreamQuark.

Data driven

Basée sur l’intelligence artificielle et le deep learning, la solution exploite des données financières et extra-financières, notamment des données ESG précises et standardisées fournies par Atos et EcoAct, société du Groupe Atos spécialisée dans la transition climatique. Isabelle Warnier précise qu’ "en combinant gestion des données, IA et éthique, la solution Sustainable Investment Brain d’Atos et DreamQuark permettra à nos clients de maximiser leurs rendements, dans le respect de leurs engagements environnementaux et sociaux, et tout en tenant compte des évolutions réglementaires. Il s’agit à la fois d’un outil de décarbonation et de compétitivité". Une fois intégrées et analysées, ces données permettent d’identifier les investisseurs les plus intéressés par la gestion responsable et de leur recommander les actifs et produits d'investissement les plus adaptés, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs individuels.

Sandy Andrianabiby