Atelier de Luca, un luxe sur mesure et accessible

À deux pas du Louvre, rue des Pyramides, se niche une boutique qui fleure bon l’élégance à la française, et l’excellence d’un savoir-faire qui se transmet depuis trois générations. Ici, à l’Atelier de Luca, c’est tout l’univers d’un grand tailleur sur mesure, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs du monde, que l’on retrouve. Une superbe boutique qui, surtout, nous permet de vivre une expérience à part : en témoigne une visite des coulisses comme on ne les voit jamais.

Ainsi, tandis qu’ils viennent s’offrir une chemise, une ceinture Aiglon ou la fameuse cravate grenadine si chère à Nicolas Sarkozy (il en a porté une à chaque jour de son quinquennat), les visiteurs peuvent admirer tous les dessous de la création des costumes qui ont fait la légende de cette Maison. Sous nos yeux, dans l’espace dédié, tandis que l’on choisit ce que sera la prochaine pièce ultime de notre garde-robe, le tailleur d’Atelier de Luca s’affaire à la taille ou à la découpe des futures créations. Car la Mesure Atelier de Luca demeure plus que jamais une réalisation artisanale haut de gamme pensée par d’éminents spécialistes de la Grande-Mesure. C’est ainsi que vibre, dans cet écrin chaleureux, l’immense et magnifique héritage artistique de cette dynastie familiale entrée dans l’histoire. Et pour mieux la connaître, remontons quelques décennies en arrière.

Une enseigne emblématique dans la grande tradition parisienne Au commencement, figurent deux tailleurs : Joseph Camps et Mario de Luca. Celui-ci, arrivé d’Italie, brille déjà par son talent depuis qu’en 1948 il a ouvert son premier atelier parisien. Complémentaires, les deux hommes créent Camps de Luca en 1969. Une enseigne devenue rapidement emblématique dans l’univers de la mode masculine parisienne. Bientôt, le fils de Mario, Marc, s’anime de la même passion et rejoint l’aventure. Suivis de Charles et de Julien, ses propres fils. Tous trois désormais font vivre cette Maison à la réputation intacte et à la clientèle internationale. Un atelier où, depuis toujours, le sur-mesure est le maître absolu. Et le travail des tailleurs évidemment central.

Le style de la Maison de Luca ? Intemporel et résolument parisien. "Un compromis entre la souplesse du style italien et la solennité du chic anglais, résume Charles de Luca. Nous privilégions les toiles qui offrent un certain volume. Le costume apporte de la confiance. Or, nous serons toujours plus épanouis avec un costume sur mesure qu’avec trois costumes en prêt-à-porter, même de luxe." C’est ce travail exigeant du sur-mesure si spécifique à l’Atelier de Luca qui se laisse découvrir en pleine lumière, dans un lieu qui rompt élégamment avec le culte du secret souvent inhérent au monde du luxe et à sa fabrication. Pour autant, ce luxe, qui reste respectueux des plus belles traditions, s’est résolument démocratisé.

Laurent Fialaix

Atelier de Luca, 11 rue des Pyramides, 75001 Paris. Tél. 01 42 61 68 61 - Sur rendez-vous du lundi au samedi - Pour en savoir plus : www.atelierdeluca.com