Astrid Weill promue DGA de Groupama Immobilier

Eric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier a promu Astrid Weill, 51 ans, au poste de directrice générale adjointe.

Périmètre

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera en charge de la direction des activités de property management, outre celles de la direction technique et des grands projets qu’elle assure actuellement. "Je suis honorée de la confiance que la direction de Groupama et Eric Donnet me témoignent en me nommant directrice générale adjointe. Je me réjouis de poursuivre ma mission et relever les défis de création de valeur sur le magnifique portefeuille d’actifs immobiliers que nous gérons. Pour ce qui concerne la valeur, nous aurons à cœur de compter avec nos deux poches, notre poche en euro, mais aussi celle pour laquelle nous comptons en carbone" dit-elle, citée dans un communiqué.

Parcours

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris, Astrid Weill a débuté sa carrière en 1993 dans un cabinet d’audit, PricewaterhouseCoopers, au sein duquel elle a exercé comme Manager Middle Market et Audit – Real Estate. Elle s’est ensuite orientée vers des fonctions financières et a rapidement développé ses compétences opérationnelles en immobilier, en prenant en charge les opérations de ventes d’immeubles en VEFA, puis le montage d’opérations complexes de promotion immobilière. Elle a ainsi présidé la structure de commercialisation logement du groupe ING Real Estate en France, qu’elle a rejoint en 2002, en devenant directrice générale Finances, membre du comité exécutif. De 2010 à 2014, elle a pris la direction des équipes de gestion immobilière de BNP Paribas Real Estate en occupant le poste de Directrice générale déléguée. En mars 2014, Astrid Weill rejoint Groupama Immobilier en qualité de directrice du Développement et des Grands Projets, membre du Comité Exécutif. Elle est également en charge de la direction technique d’exploitation.

AC