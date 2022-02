Astorg atteint le hard cap de 1,3 milliard d’euros pour son fonds Mid-Cap

Astorg Mid-Cap vient d’atteindre son hard cap à 1,3 milliard d’euros, au-delà du milliard d’euros initialement annoncé aux marchés. Lancé en octobre 2020, il est porté par le tandem formé par Lionel de Posson et Edouard Pillot. Après une percée sur le large cap européen depuis quelques années, Astorg complète, avec ce nouveau véhicule, l’offre bâtie autour de son métier historique du mid-cap et upper-mid.

C’est donc un essai transformé pour le binôme aux commandes du fonds qui a intégré les rangs d’Astorg (15 milliards d’euros sous gestion) en 2020 également : Lionel de Posson en provenance de Sun Capital partners et Edouard Pillot auparavant chez Kohlberg Kravis Roberts & Co. L’équipe en charge du fonds inclut également Enrico Grasso, Charles-Hubert Le Baron, Florian Luther et Paul MacDuff. Le périmètre d’action géographique retenu englobe 4 zones géographiques (France/Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse, Royaume-Uni et Italie/Espagne) et 4 principaux secteurs d’activité (logiciels, santé, industrie et services professionnels). La cible de référence du véhicule sera la société européenne leader sur son segment d’activité de niche en BtoB et valorisée entre 150 et 400 millions d’euros. Des profils de cibles qui devraient favoriser le co-investissement de la part des LPs.

Astorg Mid-Cap a su convaincre une large base d'investisseurs internationaux de nature très diversifiée, comprenant des fonds de pension publics et privés (25 %), des gestionnaires d'actifs institutionnels (28 %), des compagnies d'assurance (18 %), des fonds souverains (4 %) et autres acteurs institutionnels ainsi que des investisseurs fortunés (25 %), situés en Europe (70 %), en Amérique du Nord (18 %), au Moyen-Orient (7 %) et en Asie (5 %). Le pool d’investisseurs est composé de LPs, partenaires de longue date de la société de gestion, ainsi que de nouveaux visages.

À ce jour, deux opérations d’investissement – Opus 2 au Royaume-Uni et Armor-Limak en France – ont été bouclées, mobilisant au global 20 % des ressources collectées. Opus 2 est un éditeur de logiciels. Armor-IImak est une ETI nantaise, spécialisée dans la fabrication de rubans à transfert thermique.

Emmanuelle Serrano