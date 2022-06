Aston Avocats renforce sa pratique en droit social

Arrivée en 2018, Rosine de Matos est élevée au rang de counsel chez Aston Avocats et dirige désormais la pratique en droit social du cabinet composé de 20 avocats, dont 6 associés. Elle est une experte du droit du travail et de la sécurité sociale, ce qui lui permet d’intervenir, tant en conseil qu’en contentieux, sur les différents aspects des relations de travail, qu’elles soient individuelles ou collectives. Sa clientèle ? Des entreprises allant de la PME française aux filiales de groupes internationaux dans les secteurs des nouvelles technologies, des médias, du commerce et du luxe, ainsi que des dirigeants qu’elle accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux lors de la création ou de la reprise de sociétés. Ses missions concernent aussi bien le statut du dirigeant que les sujets liés au transfert de salariés. Enfin, elle opère en matière d’expatriation sur les problématiques transfrontières relatives au traitement social.

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Rosine de Matos a commencé sa carrière chez Alérion, Vivien & Associés et Stehlin & Associés avant de rejoindre Aston Avocats. Elle est titulaire d’un master en droit, économie et gestion du sport du Centre de droit et d’économie du sport, ainsi que d’un master en droit de la communication de l’université Panthéon Assas.

Anaëlle Demolin