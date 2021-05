Ashurst accueille Olivier Dorgans

Olivier Dorgans quitte Hughes Hubbard & Reed où il exerçait en qualité de counsel depuis octobre 2018 pour devenir associé chez Ashurst. L’avocat de 38 ans est un expert de la mise en conformité des entreprises en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme. Il conseille des institutions financières, des entités publiques, des groupes d’assurance et des industriels (en particulier dans les secteurs de la défense, de la pharmacie et du retail) en identifiant les risques de sanctions pénales grâce à la mise en place de cartographies des risques et de programmes de compliance. Il les accompagne lors de la réalisation d’enquêtes internes ou d’investigations dépêchées par les autorités de poursuite. C’est un expert des règles de contrôle des exportations et des sanctions économiques.

Membre du board de Gan Integrity, une plateforme de gestion de la conformité, depuis près de deux ans, Olivier Dorgans est diplômé de l’université de Cambridge, de Berkeley, d’Assas et de la Sorbonne. Après des stages dans des cabinets d’avocats internationaux (Clifford Chance, Gibson Dunn et Cleary Gottlieb), il signe sa première collaboration en janvier 2009 chez Cleary Gottlieb où il reste plus de six ans. Il rejoint ensuite DLA Piper en qualité de counsel puis Brown Rudnick en janvier 2017 avant d’intégrer Hughes Hubbard & Reed. Il fait dorénavant partie du pôle contentieux d’Ashurst à Paris dirigé par Hortense de Roux. L’équipe parisienne est emmenée par Philippe None et réunit 34 avocats autour de 19 associés. En mars 2020, le bureau parisien accueillait Muriel Pariente et ses collaborateurs pour prendre la tête du département de droit social.

Pascale D'Amore