Ascendance Flight Technologies boucle un financement de 10 millions d’euros pour son projet de taxis volants

La société Ascendance Flight Technologies vient de réaliser une opération de financement pour un montant de 10 millions d’euros. Aucune indication sur la nouvelle valorisation de la société n’a été officiellement communiquée à ce jour. Grâce à cette levée de fonds, l’entreprise, qui développe des "taxis volants" fonctionnant à l’aide de la technologie vertical take-off and landing (VTOL), souhaite recruter davantage de talents et se concentrer sur les prototypes à grande échelle et les brevets afin d'accélérer le développement et l'industrialisation de ses technologies et produits.

Jean-Christophe Lambert, CEO et co-fondateur, se montre confiant sur l’avenir, déclarant : "Jusqu'à présent, nous avons respecté le calendrier de développement de nos technologies hybrides-électriques disruptives. Les récentes réalisations technologiques, le soutien de personnalités industrielles de renom telles que les membres de notre conseil d'administration et Robert Lafontan, la signature d'un partenariat à long terme avec Capgemini Engineering et les campagnes d'essais réussies confirment que l'entreprise est sur la bonne voie".

Ascendance Flight Technologies renforce également sa gouvernance à l’issue de ce tour de table, avec la nomination au conseil d’administration de Jean-Paul Herteman, ancien président de Safran, Jean-Christophe Kugler, ancien membre du Comité exécutif de Renault, et Agnès Plagneux-Bertrand, ancienne responsable du programme Airbus E-Aircraft.

Un lancement pour les Jeux Olympiques 2024

Surnommé Atea, l’appareil développé par Ascendance Flight Technologies disposera de 4 à 5 places et d’une autonomie de 400 kilomètres. L’engin pourrait atteindre une vitesse de 200 km/h grâce à une technologie de motorisation hybride qui porte le nom de Sterna, également développée par la start-up. Celle-ci permet d’utiliser simultanément plusieurs sources d’énergie grâce à une architecture électrique innovante et l’intelligence artificielle. L’aéronef devrait être présenté, en partenariat avec le groupe ADP, en 2024 à l’occasion des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris.

Laurier John-Pierce Ngombe