Arst Avocats nomme une nouvelle associée

Arst Avocats élève Pauline Jacquemin Cuny au rang d’associée au sein du département contrat et lui confie la direction d’un nouveau pôle data et digital.

Après avoir exercé pendant cinq ans en Russie, à Moscou, auprès d’investisseurs et dirigeants étrangers, l’avocate a rejoint Arst Avocats en novembre 2018. Grâce à ses compétences aiguisées en droit du numérique, elle accompagne et conseille des start-up, des scale-up, des ETI et de grands groupes dans la contractualisation de projets innovants et complexes, l’exploitation de datas ou encore dans la mise en conformité RGPD. Pauline Jacquemin Cuny donne également des formations sur la négociation contractuelle et les données personnelles, notamment auprès de l’incubateur Plug and Play ou de Station F. "L’accélération de la tech dans tous les secteurs d’activité entraîne de nouveaux défis et réflexions. Le secteur est extrêmement dynamique, ce qui impose une grande réactivité, beaucoup de curiosité et une technique juridique élevée. C’est la vision que je porte pour ce nouveau pôle data et digital qui aura pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs sur ces sujets", réagit la nouvelle associée.

Arst Avocats est un cabinet full-service en droit des affaires composé de 18 avocats et juristes. Le cabinet a ouvert en 2020 un deuxième bureau à Neuilly-sur-Seine et a récemment rejoint le réseau international Aliant.



Marine Calvo