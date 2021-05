Mazars accueille deux nouveaux avocats associés

Jérôme Gertler possède une expérience de presque vingt ans qu’il a acquise dans les grands cabinets où il a exercé : White & Case, Dentons, EY, Simmons & Simmons, Taj et PWC. Il intervient pour les opérations de fusions-acquisitions, de LBO, de financements, de joint-ventures ainsi que pour les investissements étrangers en France et les échanges transfrontaliers. Diplômé d’un DESS en fiscalité internationale de l’université Paris Sud, il a prêté serment en 1992. L’avocat associé prend la tête de l’équipe corporate M&A legal du cabinet d’avocats du réseau Mazars.

Arnauld Achard est spécialisé en droit bancaire et financier. Il a développé des compétences particulières pour les produits structurés, la titrisation, les instruments de dettes, les instruments dérivés et les produits d'optimisation. Au cours de sa carrière chez Clifford Chance, Simmons & Simmons, Fasken, Orrick Rambaud Martel et DS Avocats, il a acquis une certaine connaissance du marché marocain. Il a notamment conseillé le ministère de l’Économie et des Finances du Maroc. Avocat au barreau de Paris depuis 1994, il est titulaire d’une maîtrise en droit des affaire et fiscalité de l’université Panthéon-Assas. Son arrivée en tant qu’associé marque la création d’une pratique en banque, finance et marchés de capitaux qu’il dirigera au sein de son nouveau cabinet.

Mazars est un groupe mondial proposant des services d’audit, de conseil et d’expertise comptable. Présent dans plus de 90 pays, il réunit 23 000 professionnels. Présent dans 36 villes en France, Mazars Société d'Avocats rassemble désormais 130 avocats, dont 22 associés.

Léna Fernandes