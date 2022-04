Arnaud Leroy quitte la direction de l'Ademe pour le Groupe Sphère

Né à Lille en 1976, Arnaud Leroy est diplômé en droit maritime et en protection de l’environnement. Après des débuts en 2004 au sein de l'Agence européenne de sécurité maritime, où il s'occupe de la division environnement et changement climatique, il devient secrétaire général de la délégation des Verts français au Parlement européen avant de se rapprocher rapidement du parti socialiste. En 2012, il est élu député de la cinquième ciconscription des Français établis hors de France. Il y portera notamment une proposition de loi, dite Loi sur l'économie bleue, adoptée en 2016, et présidera le groupe d'étude sur les changements climatiques à l'Assemblée nationale. Soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017, il participe grandement à la rédaction de son programme énergétique, avant que le président fraîchement élu ne le nomme à la tête de l'Ademe en 2018.

Nouvelle ère

Après une carrière dans le secteur public, Arnaud Leroy avait envie de changer d'air, d'explorer de nouveaux challenges : "Je poursuivrai mon engagement pour la transition écologique sous une autre forme, avec comme ambition de renforcer Sphere en tant qu’acteur majeur et de référence de l’économie circulaire et de l’innovation en matière d’emballages", explique-t-il. Son départ devrait être effectif au mois de juin.

À propos de Sphère

Sphère est une entreprise familiale française créée en 1976. Leader européen des emballages ménagers et un des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs, Sphère développe et distribue des solutions produits et services spécifiques innovants à moindre impact environnemental pour les collectivités locales, les professionnels et la grande distribution.

AM