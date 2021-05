Arkello Avocats, nouvelle boutique en droit social

Après presque sept ans passés à exercer au sein de cabinets de niche en droit social (Actance Avocats, Picard Avocats ou Flichy Grangé Avocats), François Legras lance Arkello Avocats, une boutique dont l'objectif est de faire preuve de pédagogie, de transparence et d'efficacité. L’avocat, qui maîtrise les écosystèmes au sein desquels évoluent ses clients, conseille des dirigeants, des entreprises, des organisations à impacts sociaux, mais aussi des acteurs de la nouvelle économie (secteur de l’économie sociale et solidaire, entreprises innovantes ou start-up). Grâce à ses précédentes expériences pendant lesquelles il a côtoyé employeurs et décideurs, François Legras a acquis une compréhension des problématiques de l’entreprise, notamment dans les secteurs de la publicité, de l’énergie, de l’industrie métallurgique, de la grande distribution et de l’agroalimentaire.

Fort de son savoir-faire en matière de relations individuelles et collectives de travail, en mobilité internationale, en politique de rémunération et en protection sociale, Arkello Avocats conçoit des solutions adaptées aux problématiques souvent singulières et hybrides de sa clientèle. Intervenant également en phase précontentieuse et devant les juridictions prud’homales, civiles et commerciales, le cabinet met cependant l’accent sur la résolution amiable des conflits. Bientôt rejoint par un collaborateur et un stagiaire, François Legras souhaite construire une relation durable de confiance avec ses clients, basée sur une véritable collaboration, un projet commun.

Léna Fernandes