Aries Avocats, une nouvelle boutique de droit immobilier

L’offre de la nouvelle boutique couvre toutes les matières du droit immobilier et du droit de la construction dans leurs dimensions publique et privée. Cela inclut la promotion immobilière, la vente immobilière, l’urbanisme, le droit des baux et le droit de la copropriété, en conseil comme en contentieux. L’équipe d’Aries Avocats accompagne à ce titre une clientèle de grands groupes du secteur de la construction, de foncières immobilières, de promoteurs, d’investisseurs privés ou de professionnels. Aries avocats représente ses clients devant les juridictions judiciaires, administratives et commerciales.

Gérald Lagier accompagne ses clients tout au long du développement de leur projet immobilier et intervient sur des problématiques chiffrées du droit de la construction : comptes de chantier et réclamations financières et responsabilité des constructeurs. Il affiche également une pratique reconnue en matière de baux commerciaux, notamment en contentieux et en vente immobilière haut de gamme. Avocat au barreau de Paris depuis 1998, il était associé du cabinet Alérion depuis 2007, dont il a participé à la création en 2003.

Aurélie Rebibo intervient dans tous les domaines du droit immobilier et a développé un savoir-faire particulier en matière de droit de la construction. Elle accompagne les entreprises de travaux et les maîtres d’ouvrage dans le montage d’opérations immobilières, et assure leur défense dans le cadre de procédures contentieuses, judiciaires ou administratives, ainsi qu’en cours d’expertise. Avocate au barreau de Paris depuis 2009, elle a exercé pendant plus de sept années au sein du cabinet Alérion.

Marine Calvo