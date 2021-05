7,5 milliards d’euros, levée record pour Ardian

Sur un marché qui anticipe une future reprise économique, la fenêtre de tir s’est à nouveau ouverte pour des levées spectaculaires. En plus d’avoir récolté 7,5 milliards d’euros d’engagements via le fonds de septième génération middle market d’Ardian, le groupe est devenu le premier français du secteur à dépasser la barre des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Beaucoup d’Europe, un peu d’USA…

Si le fonds est investi jusqu’à 90 % dans des entreprises européennes, de moins de deux milliards d’euros de valeur, les investissements seront aussi transatlantiques. Au nombre des cibles privilégiées, des entreprises innovantes, résilientes et pour lesquelles le développement durable est un enjeu majeur. Un positionnement qui a eu le mérite de plaire : près de 200 LPs issus d’une trentaine de pays y ont souscrit. Parmi eux, un quart de « fidèles » ont apporté près de 50% du montant total du véhicule, et trois-quarts de nouveaux pour le reste ! La société d’investissement cherche aujourd’hui à "offrir à [ses] clients un accès à des investissements responsables et axés sur la croissance." L’art de savoir combiner valeurs et performances.

… et résolument ESG

Le développement durable s’impose désormais au cœur de la stratégie d’Ardian. Déjà, un guide Sustainable Buyout pose les bases de la vision de l’investisseur en la matière. Pour Ardian, cette référence vient aider les entreprises à innover et s’adapter aux nouveaux enjeux. Un positionnement convaincant, d’autant plus que près de la moitié du fonds VII est d’ores et déjà investi avec des opérations telles que les LBO sur le laboratoire allemand GBA ou bien Jakala, un spécialiste italien du marketing digital. Des sociétés axées sur le numérique ou des industriels de la santé ; des secteurs qui progressent sur fond de Covid.

Emeric Camuset