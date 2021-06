Aramis s’apprête à entrer en Bourse sur Euronext Paris

Aramis se prépare à lancer son introduction en Bourse sur le marché coté Euronext 40. Créée en 2001, l’entreprise a su se démarquer de la concurrence en révolutionnant le marché de la vente en ligne de véhicules d’occasion et reconditionnés. Avec cette opération, ce spécialiste de la revente souhaite s’étendre en Europe avec un marché potentiel de 410 milliards d’euros.

Une introduction en Bourse qui se concrétise

L’opération sera officialisée le 18 juin prochain, une date historique pour une entreprise française qui Mars dernier a posé le pied en Angleterre. Pour un prix variant entre 23 et 28 euros par action, sa valorisation est estimée à près de deux milliards d’euros. Actuellement détenue à 70 % par Stellantis, la plateforme s’apprête à émettre 250 millions de titres. À l’issue de cette introduction, l’actionnaire majoritaire conserverait sa participation, quant aux co-fondateurs, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli ainsi que d’autres actionnaires minoritaires ont fait le choix de céder certains de leurs titres.

Un marché porteur d’avenir

Déjà présent en Espagne, en France, en Belgique ainsi qu’au Royaume-Uni, la société a besoin de plus de liquidités pour poursuivre son expansion sur un marché porteur en Europe. Cette introduction devrait également lui permettre de continuer à innover comme en témoigne la création en France du premier centre de reconditionnement et de son activité de livraison de véhicules à domicile. Prisé des Français, le marché de l’occasion est pour 86 % d’entre eux une alternative qui leur permet d’accéder à des automobiles à un bon rapport qualité-prix d’après une étude menée par AramisautoKantar. Ambitieux, Aramis, vise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros cette année grâce à l’acquisition de carsupermarket.com, le leader britannique du secteur.

Emeric Camuset