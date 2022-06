Après Bordeaux, Squair s’installe à Lyon

Après s’être implanté au Royaume-Uni puis en France – à Paris, Nantes et dernièrement Bordeaux –, Squair poursuit son développement et s’installe à Lyon. Pour diriger ce bureau, la structure compte sur Damien Montibeller, Aymeric Boisseau, Thomas Berthillier et Cécile Bonini, tous les quatre associés. Cette implantation devrait bénéficier aux clients de la structure situés dans le sud-est de la France. Ces derniers pourront désormais s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire pour être accompagnés dans la réalisation de leurs projets ou lors de la résolution de leurs litiges.

Damien Montibeller est un spécialiste des contentieux commerciaux, industriels et immobiliers. À ce titre, il assiste les entreprises et leurs dirigeants devant les juridictions commerciales et civiles dans le cadre de leurs litiges. Il intervient également en droit du transport pour le compte de transporteurs et de logisticiens. Diplômé d’un master de droit privé de l’université Jean Moulin-Lyon 3, l’avocat a commencé sa carrière chez Fidal à Lyon puis Axten avant de créer en 2018 sa propre enseigne, MD Avocats.

Aymeric Boisseau, de son côté, intervient en corporate/M&A, venture capital et private equity. Il accompagne des sociétés françaises et étrangères lors de fusions-acquisitions, restructurations, levées de fonds et partenariats complexes. Il conseille également des fonds d’investissement dans leurs prises de participation et opérations de cession. Après avoir exercé chez Lovells (devenu Hogan Lovells), Ayache Salama & Associés (devenu Ayache) et Clifford Chance, le nouvel associé a occupé les fonctions de general counsel corporate et M&A au sein d’April, puis de directeur juridique et assurance pour l’enseigne Grand Frais. Il est avocat au barreau de Lyon depuis 2022 et titulaire d’un DESS droit et finance de l’entreprise de l’université Jean Moulin-Lyon 3 ainsi que d’un master d’ingénierie financière de l’EM Lyon.

Quant à Thomas Berthillier, il a développé son savoir-faire autour du droit du travail et de la sécurité sociale. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux lors de la gestion des relations individuelles et collectives de travail, ainsi qu’en matière de santé au travail (hygiène et sécurité, discrimination et risques psychosociaux). Il est également un expert des actions en remboursement de cotisations sociales et de contestation de contrôle de l'Urssaf. L’avocat a exercé chez Fidal et Lamy Lexel avant de prendre son indépendance en 2015. Il enseigne en parallèle à l’université Jean Moulin-Lyon 3 et a suivi une formation en droit social, parcours "mobilité internationale des travailleurs" de l'Institut d'études du travail, ainsi qu’une formation en management de l'Institut d'administration des entreprises à Lyon.

Enfin, Cécile Bonini intervient sur l’ensemble des problématiques du droit du travail individuel et collectif jusqu'au droit de la protection sociale, tant en conseil qu’en contentieux. Experte des enquêtes internes déclenchées pour des soupçons de harcèlement moral ou sexuel, elle supervise et participe aux investigations en réponse à une dénonciation, rédige des rapports d’enquête, évalue les risques, identifie les mesures disciplinaires et de protection à prendre. Diplômée d’un master en droit social, Cécile Bonini a d’abord collaboré au sein d’Aguera Avocats et de MGG Voltaire avant de rejoindre Squair.

Anaëlle Demolin