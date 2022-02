APG et Ivanhoé Cambridge s'associent à Taronga Ventures

APG, caisse de retraite des Pays-Bas avec plus de 634 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a réalisé pour le compte de ses déposants son premier investissement dans la Proptech en Asie-Pacifique. Grâce à cet investissement stratégique dans RTVI, Ivanhoé Cambridge inc., investisseur institutionnel immobilier international, renforce sa stratégie d’innovation et son engagement pour le développement durable, tout en poursuivant la diversification de son portefeuille en Asie-Pacifique.

Développement durable

Taronga Ventures a créé un vaste écosystème pour découvrir et soutenir les entreprises de technologie émergente à avoir un impact sur l’immobilier. Les entreprises du portefeuille de Taronga Ventures sont ensuite accompagnées grâce à une mobilisation active de ses investisseurs institutionnels et de ses réseaux immobiliers dans le monde entier. RTVI investit dans des entreprises internationales de technologie émergente qui présentent un intérêt pour la région de l’Asie-Pacifique et qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier, avec un accent particulier sur les entreprises de technologie propre et durable. En plus d’investir dans le fonds, les deux Groupes deviendront partenaires du programme d’innovation ESG Impact de Taronga Ventures qui sera mis en œuvre dans toute l’Asie en 2022 et 2023. Le programme encourage l’adoption des meilleures technologies et innovations ESG, qui entraînent des changements réels et mesurables.

"Nous sommes ravis de nous associer à Taronga Ventures pour notre premier investissement Proptech en Asie-Pacifique. Ce partenariat nous permettra d’avoir un accès direct à certaines des dernières innovations de notre secteur, ce qui se traduira par des avantages à long terme pour l’ensemble de notre portefeuille immobilier. L’accent mis par le fonds sur les technologies liées aux facteurs ESG s’aligne également parfaitement sur notre vision du développement durable à long terme dans le secteur immobilier", a commenté Graeme Torre, Directeur général et Directeur de l’immobilier pour APG Asset Management Asia Pacific.

Sylvain Fortier, chef de l’investissement et de l’innovation d’Ivanhoé Cambridge, déclare : "La technologie est un moteur majeur de la transition de l’immobilier vers une classe d’actifs beaucoup plus durable et nous voulons rester à l’avant-garde des nouvelles technologies et des tendances émergentes à l’échelle mondiale. Nous continuerons à diversifier notre portefeuille proptech et à tirer parti de l’urbanisation et de la digitalisation rapides du monde et nous sommes ravis d’investir aux côtés de Taronga Ventures, notre partenaire de la région Asie-Pacifique". Il ajoute : "Notre engagement dans le Fonds nous donnera une longueur d’avance en matière de gestion d’actifs et d’investissements dans la région Asie-Pacifique, ce qui nous aidera à identifier les tendances émergentes dans le secteur immobilier et à accélérer l’adoption de technologies visant à décarboner le secteur immobilier, tout en créant des résultats durables pour le secteur".

"Nous sommes heureux d’accueillir APG et Ivanhoé Cambridge dans notre écosystème d’investisseurs et également en tant que partenaires de notre programme d’innovation ESG Impact. Le capital institutionnel s’engage de plus en plus activement envers le développement durable et la conduite du changement dans le secteur de l’immobilier. Nous travaillerons en étroite collaboration avec ces deux investisseurs ainsi qu’avec leurs partenaires sous-jacents afin de créer de nouvelles opportunités pour le portefeuille et de soutenir leurs stratégies d’innovation et de développement durable", témoigne Jonathan Hannam, cofondateur et associé directeur de Taronga Ventures.

