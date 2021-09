Apex Avocats, une enseigne consacrée à la responsabilité du secteur de la santé

Il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Renan Budet est un avocat qui a grandi dans le milieu hospitalier et qui a mené sa carrière juridique jusqu’à son indépendance afin d’offrir un service complet en droit de la responsabilité aux acteurs du monde médical. Fils de directeur d’hôpital, l’avocat-entrepreneur a ouvert les portes de son propre cabinet, Apex Avocats, en novembre 2020 avec Anne Bellanger, qui travaille à ses côtés en qualité de collaboratrice. À moins de 40 ans, Renan Budet a tout de l’hyper-spécialiste. Son intervention est consacrée au droit de la responsabilité des établissements et professionnels de santé, et comprend un panel large de régimes juridiques afin de correspondre à chacune des organisations existantes. Le contentieux traité par Apex Avocats est donc aussi bien celui dirigé devant les juridictions civiles que pénales, administratives et disciplinaires. Le duo d’avocats défend ses clients poursuivis le plus souvent pour homicide ou blessures involontaires sur des patients tout autant que lorsque ces derniers sont victimes de violences dans l’exercice de leurs fonctions. Il travaille ainsi pour le compte de compagnies d’assurance ou directement pour leurs clients, soignants ou membre de l’équipe administrative des hôpitaux, cliniques et centres de soins, et les établissements eux-mêmes.

"Des résultats rapides et d’une efficacité redoutable"

La carrière de Renan Budet est orientée depuis ses débuts vers l’acquisition du savoir-faire juridique nécessaire à la défense des professionnels de santé. Tout au long de son parcours académique en droit, il réalise des stages dans les boutiques de niche en droit de la santé les plus renommées, celle d’Isabelle Lucas-Baloup d’abord puis celle d’Olivier Leclère. Après avoir assimilé leurs méthodes de travail sur des dossiers sensibles en droit médical et s’être imprégné de leur esprit entrepreneurial, Renan Budet étend son champ de compétences aux côtés des magistrats instructeurs du pôle santé du tribunal judiciaire de Paris, dans le service des affaires juridiques de l’Assemblée nationale et, enfin, dans un cabinet d’avocats aux Conseils, celui de Didier Le Prado. Ce tour d’horizon de l’écosystème juridique le conduit à signer sa première collaboration avec Denis Latrémouille peu de temps après la création de sa structure, Latrémouille & Avocats, un cabinet de niche en droit de la responsabilité civile, des assurances et de la santé.

Au cours de ses dix ans d’exercice, l’enseigne est passée de deux à six professionnels et l’avocat a développé sa clientèle, notamment une grande compagnie d’assurance et ses assurés personnes physiques et morales. Dorénavant installé dans sa propre boutique depuis novembre dernier, Renan Budet innove à travers l’élaboration de stratégies judiciaires audacieuses : "Je me suis plongé plus que jamais dans les règles de procédure, illustre l’avocat. Il s’agit d’un axe de défense trop souvent négligé qui permet d’obtenir des résultats rapides et d’une efficacité redoutable. C’est cela qu’attendent nos clients." Pour celui qui est engagé au sein de la Commission ouverte santé et bioéthique du barreau de Paris, faire preuve d’ingéniosité et se réinventer constituent la force de la profession d’avocat.

Apex, qui collabore avec Mercure Avocats pour la réalisation des opérations de croissance et les partenariats de ses clients du secteur de la santé, devrait bientôt accueillir un nouveau collaborateur. Le nom Apex, qui signifie “sommet” en latin, a été choisi pour mettre en avant l’esprit d’équipe des avocats et leur endurance. Ce qui devrait le mener loin dans un avenir proche.

Pascale D'Amore