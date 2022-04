Antoine Castro nommé président du groupe Paref

Cette annonce fait suite à la démission de Mingtao Liu de ses fonctions de président du conseil d'administration le 17 février dernier, compte tenu de l’étendue de ses responsabilités au sein du groupe Fosun. Il demeure néanmoins administrateur de Paref jusqu'à la fin de son mandat prévu en 2025.

Changement et continuité

Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de privilégier désormais une unicité des fonctions de directeur général et de président, estimant ce nouveau mode d’exercice de nature à renforcer la réactivité et l’efficacité du pilotage stratégique de la structure. Le président directeur général pourra continuer de s’appuyer sur les huit administrateurs dont trois indépendants et les trois comités qui en émanent qui viendront éclairer les décisions en matière d’investissement, d’audit, de nominations et de rémunérations.

"Je suis honoré de la confiance que le Conseil d’Administration me témoigne en me nommant Président et me réjouis de poursuivre la mission assurée par mon prédécesseur. Je m’attacherai à m’acquitter de cette fonction avec engagement afin de permettre au groupe de relever les défis auquel il fait face et de l’accompagner dans l’atteinte de ses ambitions de croissance." a déclaré Antoine Castro lors de sa prise de fonctions.

Michaela Robert, administratrice indépendante et présidente du Comité des Nominations et Rémunérations, a ajouté : "Les équilibres trouvés par le Conseil d’Administration sont excellents, et permettent à PAREF de saisir de belles opportunités dans la con joncture actuelle qui nécessite agilité et rapidité de mouvement et d’exécution. Nous nous réjouissons de travailler encore plus étroitement avec Antoine Castro dans son nouveau rôle de Président du Groupe."

Gestion de parcours

Antoine Castro bénéficie d'une expérience de plus de vingt ans en gestion immobilière. Après des débuts en qualité de gérant de portefeuille, il a évolué à des fonctions de direction générale au sein d'entreprises internationales telles que Morgan Stanley Real Estate, Quantum Global Real Estate ou Fosun Hive Holding. Il a rejoint Paref en 2017 comme directeur général avec pour mission d'impulser une nouvelle dynamique au groupe en Europe comme à l'international.

AC