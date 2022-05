Antoine Bousseau, nouveau président de la Fnade

Agé de 56 ans, Antoine Bousseau est directeur général des services aux collectivités de Suez recyclage & valorisation France depuis 2019. Il a rejoint le groupe en 1991 et acquis, à travers des postes en France et à l’international, dans les activités des déchets et de l’eau, une solide expertise des métiers et des enjeux de l’environnement. Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, il a développé ces dernières années une vision à la fois stratégique, opérationnelle et prospective du secteur des déchets.

Une profession mobilisée

À l’issue du conseil d’administration, Antoine Bousseau a déclaré : "Cette mission qui m’est confiée, de représenter l’ensemble de la filière déchets, auprès des pouvoirs publics et des différentes parties prenantes, m’honore particulièrement car notre profession est entièrement mobilisée dans un contexte réglementaire, économique et politique, qui est en pleine évolution." Et de pousuivre : "Nous souhaitons que nos propositions, basées sur des solutions concrètes pour répondre aux défis actuels majeurs de l’environnement et du climat, soient entendues. Les projets sont nombreux car notre profession permet de produire des matières recyclées et de l’énergie en substitution de matières vierges et de combustibles fossiles. Je les porterai avec détermination afin que les entreprises représentées par la Fnade, puissent apporter leurs expertises au service de la souveraineté nationale et de la préservation des ressources naturelles." La Fédération avait notamment émis un certain nombre de propositions afin de répondre aux enjeux de l'environnement et du climat, dans le cadre de la présidentielle 2022.

À propos de la Fnade

La Fnade, Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement, est l’organisation professionnelle représentative de l’ensemble de la filière déchets. Avec 247 entreprises privées adhérentes qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets, elle représente 48 940 salariés en France. 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 894 millions d’euros d’investissement.

Elle est par ailleurs membre de la Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FEAD).

AM