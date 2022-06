Anthony Guillen (Weinberg Capital), l’idéaliste

Arrivé dans l’univers du private equity grâce à "la rencontre de personnalités passionnantes", Anthony Guillen a fait le choix de rejoindre en 2015 Weinberg Capital où il intervient notamment dans les secteurs du retail, de la distribution, de la santé et des services aux entreprises. Une décision qu’il ne regrette pas, car il se "passionne pour une activité riche avec des profils humains variés et un scope intervention quasiment illimité".

Il y suit des opérations du début à la fin, comme celle de la société Adit, spécialisée en intelligence économique, qu’il accompagne de son acquisition jusqu’à la cession à Parquest en 2019. "Quand on achète une société, on embrasse le management, la vision et le business modèle, c’est le cœur du réacteur", rappelle ce passionné d’arts martiaux et de tennis, deux sports qui lui ont permis d’acquérir la discipline et le respect de l’autre. "Dans mon travail, je retrouve tout ce que j’ai appris dans ces sports. Il faut énormément compter sur les actions de l’autre et connaître ses atouts et ses défauts".

Cet ancien analyste M&A de la Société Générale est convaincu que le private equity de demain est celui qui apportera du sens aux équipes, aux sociétés qu’il accompagne ainsi qu’à la société civile, de plus en plus exigeante sur les aspects extra-financiers des opérations. Ce diplômé de l’EDHEC sait d’ailleurs se montrer "disponible et à l’écoute" pour les quatre sociétés qu’il monitore. Par ailleurs, il estime que "équipe doit savoir tout faire, ce qui suppose le partage et la transmission d’expérience" explique celui qui qualifie son métier de "polymorphe".

Touche-à-tout, cet amateur de vins du Roussillon est aussi viticulteur. Une passion qui lui permet de prendre conscience que "loin de nos sphères, il est primordial de se rendre compte de l’importance de la nature".

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Adit (intelligence économique)

Marcel & Fils (produits bio)

Groupe Bourdoncle (restauration française)

Georges Milolo