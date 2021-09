Anne-Marie Husser (Amazon) : "Pas de parcours fléchés mais autant de parcours que d’Amazoniens "

Décideurs. Amazon manifeste sa volonté de conserver une certaine agilité malgré sa taille, comment cela se traduit d’un point de vue managérial ?

Anne-Marie Husser. Le management chez Amazon est de moins en moins hiérarchique et les équipes doivent rester à taille humaine. Nous avons coutume de dire que deux pizzas doivent suffire pour nourrir une équipe. Par exemple, au comité de direction de la France, seules cinq personnes sont rattachées au directeur général. Cela nous permet d’être rapide dans la mise en œuvre des idées et de conserver de l’agilité dans nos modèles organisationnels.

Quels résultats obtenez-vous de cette organisation ?

Cette agilité nous a notamment conduits à lancer l’Accélérateur du numérique en France. Ce programme qui permet aux petites sociétés françaises de se familiariser à tous les aspects du commerce en ligne propose une cinquantaine de modules de formation. L’objectif est notamment de les accompagner dans leur transition numérique et de les aider à vendre leurs produits sur le Net. Aujourd’hui, près de six produits sur dix en ligne sur Amazon sont vendus par des marchands tiers qui recourent à nos technologies, à nos services et à notre réseau logistique pour développer leur activité. Plus qu’un axe de développement stratégique, c’est un besoin économique pour la France puisque les entreprises qui ont franchi le pas du digital réussissent et créent de l’emploi. En effet, on estime que les PME et les entrepreneurs qui vendent leurs produits sur nos boutiques en ligne ont créé plus de 25 000 emplois en France.

"Près de six produits sur dix en ligne sur Amazon sont vendus par des marchands tiers qui utilisent notre site et nos services comme débouché commercial "

Ce sont les managers qui créent ces nouveaux projets ?

Chez Amazon, "l’ownership" est une valeur fondamentale. Si un collaborateur a une idée et l’envie de travailler dessus, cela est possible et même encouragé. Les moyens lui seront donnés de la réaliser. Par exemple, des collaborateurs sont venus me voir un jour pour me parler de l’Article 1, association œuvrant pour l’égalité des chances.

Amazon a des valeurs très fortes…

Effectivement, et ces valeurs sont incarnées, vécues par les salariés et guident nombre de décisions, comme dans le recrutement par exemple, où l’on s’attarde sur certaines valeurs car on ne recrute pas pour un poste mais pour Amazon. Un collaborateur pourra rejoindre nos activités logistiques, puis évoluer dans la partie e-commerce, la régie publicitaire ou encore le cloud computing. Chez Amazon, il n’y a pas de parcours fléchés mais autant de parcours que d’Amazoniens et un poste sur deux est pourvu en interne.

Comment tester l’adéquation entre valeur et candidat ?

Dans la manière de questionner le candidat au cours de l’entretien. Si je veux savoir si vous avez de l‘ownership, je vais vous demander si vous avez déjà rencontré un problème qui n’était pas de votre responsabilité et ce que vous avez fait. Pour l’obsession client, je peux poser une question du type : : "Êtes-vous déjà allé au-delà des attentes ?" Nous avons créé le poste de "bar raiser", fonction proposée à tous les collaborateurs de l’entreprise qui ont déjà de l’expérience du recrutement chez Amazon. Après avoir passé une certification interne, ils auront vocation à faciliter la synthèse des différents entretiens que le candidat aura passé, et de s’assurer si oui ou non il est en affinité avec les valeurs d’Amazon.

Comment concevez-vous l’utilisation des bureaux ?

Nous ne sommes pas totalement en flex office, mais nos bureaux sont adaptés à chaque moment de la journée du collaborateur. Notre but est que le salarié puisse avoir une palette de possibilités adaptées à ce qu’il doit réaliser au cours de la journée.

Propos receuillis par Roxane Croisier.