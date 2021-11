Anne de Gabory rejoint le cabinet MAJJ Avocats

Cette arrivée fait suite à celle d’Alexis Forge au mois de juillet dernier en qualité d’avocat collaborateur, et porte à huit le nombre de praticiens de la structure.

Anne de Gabory est inscrite au Barreau de Paris depuis 2007. Elle assiste des sociétés françaises et internationales et des organismes appartenant au monde associatif dans la gestion quotidienne de leurs ressources humaines et a développé une expertise spécifique dans la gestion des relations collectives du travail. Elle anime régulièrement des formations sur les relations employeurs-salariés et sur les questions d’actualité juridique. Anne a débuté sa carrière au sein du cabinet Chassany Watrelot & Associés où elle a été nommée Of Counsel en 2015. Elle est mentionnée dans l'édition 2021 du Legal 500 EMEA en tant que Key Lawyer.

MAJJ Avocats est un cabinet exclusivement dédié au droit social, au service des entreprises et de leurs ressources humaines. Les associés de MAJJ Avocats et leurs équipes interviennent en conseil et en contentieux auprès d’une clientèle composée de dirigeants, PME/ETI, groupes internationaux, fonds d’investissement et cabinets d’affaires. Pour plus d’informations : www.majj-avocats.com