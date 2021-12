Anne-Claire Hans, l’ingénieuse

En s’engageant dans la voie du droit, Anne-Claire Hans a opéré une certaine rupture avec sa famille, des ingénieurs. Elle marchera dans les pas de son oncle avocat, et ne le regrettera jamais. Un sentiment qui l’accompagne encore aujourd’hui, alors qu’elle exerce chez Le 16 Law, une boutique qu’elle a intégrée en 2017 et au sein de laquelle elle a accédé à l’association en 2020, à l’âge de 31 ans : "En rejoignant le 16, j’ai réellement découvert toute la dimension entrepreneuriale de notre profession. C’est un véritable défi, que j’ai la chance de relever entourée des meilleurs."

Dans les rouages des procédures contentieuses

Spécialisée dans la résolution de contentieux complexes et stratégiques en droit commercial, boursier et financier, Anne-Claire Hans maîtrise les rouages des procédures contentieuses complexes devant l’ensemble des autorités de régulation, l’Autorité des marchés financiers notamment, et les juridictions confrontées à des sujets sensibles en droit des affaires. Une pratique technique pour une clientèle exigeante (fonds d’investissement, banques, institutions financières, sociétés françaises et étrangères cotées ou non…) qu’elle dompte avec ce credo en tête : "Aimer se remettre en question chaque jour pour ne jamais cesser de progresser." Son appétence pour la difficulté remonte à son arrivée dans la profession, dès sa première collaboration chez Freshfields Bruckhaus Deringer, où elle exerce pendant quatre années. À l’époque, elle planche sur des dossiers de contentieux général des affaires et de responsabilité des produits, avant d’être amenée à intervenir sur des contentieux de droit financier. "Plus une matière est aride, plus je ressens l’envie de l’apprivoiser", confie-t-elle.

Ce droit financier, qu’elle pratique depuis des années et aujourd’hui en même temps que les contentieux haut de bilan et commerciaux, s’apparente selon elle à une forme d’ingénierie financière qu’il faut mettre en musique avec la technique procédurale pour trouver l’"argument de procédure qui permettra de changer l’issue d’un dossier". En d’autres termes : élaborer sa propre stratégie, éplucher les jurisprudences et parvenir à faire évoluer la vision du juge sur une question de droit bien spécifique. Elle se remémore ainsi une affaire ayant marqué le début de sa carrière : "On a gagné sans jamais évoquer le fond du dossier – qui était plutôt perdant – sur une question de pure procédure, un délai de forclusion", illustre cette Bretonne d’origine. La preuve que le diable se cache dans les détails.

Esprit commando

Lorsqu’elle évoque son parcours, Anne-Claire Hans ne peut s’empêcher de citer ceux qui ont croisé sa route : "Stéphane Bénouville et Dimitri Lecat, pour leurs talents respectifs et leur complémentarité dans les dossiers de contentieux financier." Sans oublier les associés de sa maison actuelle, qu’elle a suivis pour cofonder Le 16 Law : "Les suivre lorsqu’ils ont fondé Le 16 était une évidence. Ils sont talentueux, ambitieux et courageux – car du courage, il en faut pour lancer un cabinet à cinq et tripler sa taille en moins de cinq ans ! Nous sommes aussi très complémentaires, et c’est ce qui fait notre force aujourd’hui – c’est une vraie plus-value pour nos clients au 16." Une croissance à laquelle Anne-Claire Hans a pu participer grâce à l’esprit d’équipe qui règne entre ses collègues : "La profession d’avocat peut paraître individualiste, mais ce n’est pas la façon dont j’ai choisi d’exercer. Et chaque jour au 16, nous avançons comme un commando, en équipe", explique celle qui est par ailleurs membre de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA). Épanouie dans son métier, Anne-Claire Hans se ressource grâce à sa famille, ses enfants notamment qui lui permettent de couper avec son quotidien professionnel, si dense.