Anne Bassi : accompagner l’évolution des professionnels du droit

Après avoir travaillé une dizaine d’années en tant qu’avocate, Anne Bassi a créé en 2008 Sachinka, un cabinet de conseil au service des professionnels du droit. Passionnée par l’évolution du marché du droit, elle a pour rôle de faire réfléchir ceux qu’elle conseille sur "ce qu’ils sont, ce qu’ils pourraient être et comment ils peuvent proposer un meilleur accompagnement à leurs clients".

Bien plus qu’une simple agence de communication

Tout est parti d’un triple constat : "Durant les années où j’exerçais comme avocate, je me suis rendu compte de plusieurs choses, se souvient Anne Bassi. Si le savoir-faire des avocats est évidemment essentiel, c’est le ’faire savoir‘ qui leur faisait souvent défaut. Ensuite, il n’y avait pas ou peu de méthode en business development et en stratégie au sein des cabinets. Cela se reflétait dans leur communication souvent basée sur peu d’analyse et sur beaucoup d’intuition, ce qui ne suffit pas." Elle décide alors de quitter la robe et de se lancer dans le conseil des professionnels du droit avec Sachinka, l’une des premières structures à adopter un positionnement alliant stratégie, business development et communication. La vision holistique qu’adopte l’enseigne est ce qui fait sa singularité sur le marché. "On dit que les cabinets se ressemblent tous, je crois le contraire. Chaque identité, chaque plateforme de marque d’un cabinet est unique. D’ailleurs, nous sommes obligés de faire du sur-mesure pour les accompagner", commente l’ancienne avocate.

Pour Anne Bassi, la force de Sachinka réside aussi dans son équipe qui l’accompagne depuis ses débuts, dans un milieu où l’ancienneté se fait plutôt rare. Elle est entourée de collaborateurs fidèles ayant un réel intérêt pour le marché du droit et pour l’importance de celui-ci dans le monde des affaires. "Il y a de vraies spécificités de mindset dans la sphère juridique dont il faut avoir conscience, explique-t-elle. Je ne veux pas que mon équipe soit uniquement composée de spécialistes de la communication ou du business development mais de professionnels qui comprennent les spécificités de ce marché et sachent prendre en compte la sensibilité et les enjeux des avocats et des juristes."

Être à l’écoute et être écoutés

Férue de nouveauté et d’innovation, Anne Bassi dresse le constat suivant : "Les cabinets d’avocats doivent accentuer leur virage numérique et l’acquisition de compétences dans ce domaine afin d’optimiser la transmission de l’information et la communication avec leurs clients." Souvent appelée "la femme de l’ombre", elle transmet sa vision de l’écosystème juridique à différentes échelles. Elle dispense ses conseils aux cabinets d’avocats en tant que structure, mais aussi à ceux qui en sont à la tête. "Nous sommes à l’écoute et nous sommes très écoutés", confie la présidente de Sachinka.

"Le numérique est une révolution dont personne ne peut faire l’économie"

En effet, si certains des clients du cabinet de conseil se sont saisis des enjeux qu’implique l’innovation technologique pour leur profession, d’autres ne se penchent pas encore sur ces problématiques. "C’est alors à nous de les sensibiliser à ces sujets, le numérique est une révolution dont personne ne peut faire l’économie", considère l’ancienne avocate. Elle constate cependant un point commun chez tous les cabinets : le manque de temps. "Ils ne sont pas encore structurés comme des entreprises commerciales. On demande encore aux associés d’être à la fois des avocats, des commerciaux et de fins connaisseurs des ressources humaines et enjeux financiers. Avec nous, les cabinets viennent aussi chercher ce temps nécessaire à la réflexion sur leur stratégie de développement."

Très impliquée dans son travail chez Sachinka, Anne Bassi a diverses casquettes car elle a investi dans d’autres entreprises où elle n’a cependant pas de rôle opérationnel. Après avoir publié son premier roman, Le Silence des Matriochkas, en 2020, elle est déjà sur le point d’en finaliser un second. Son secret ? Beaucoup d’organisation et des nuits plutôt courtes. Femme de projets, "elle a fondé une agence lui permettant de mettre son énergie au service de ses clients, avec toujours beaucoup d’enthousiasme". C’est peut-être la clé de son succès.

Léna Fernandes