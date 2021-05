Ankorstore lève 84 millions d’euros en série B

Fondée par Pierre Louis Lacoste, Mathieu Alengrin, Nicolas d’Audiffret et Nicolas Cohen, entrepreneurs chevronnés, la start-up a triplé la taille de ses effectifs en 2020 à la suite de sa série A de 25 millions d’euros auprès d’Index Ventures et de ses investisseurs historiques Alven, GFC et Aglae. Dans la foulée, l’entreprise a enregistré une explosion des ventes sur sa plateforme, notamment au Royaume-Uni ce premier trimestre grâce à la réouverture des commerces. Cette année, l’équipe soutenue par ses anciens investisseurs transforme l’essai avec un nouveau tour de table scellé cette fois auprès de Tiger Global et de Bain Capital Ventures.

Couteau suisse du BtoB

L’objectif de la marketplace wholesale est d’encourager le développement d'un commerce local et authentique. Pour cela, elle propose aux commerçants indépendants de nombreux outils de gestion de la trésorerie ou des achats comme la possibilité de réaliser des paiements différés en 60 jours. L’objectif est de simplifier le sourcing des commerçants en leur donnant notamment accès à un catalogue de référencement de marques européennes qui offre de la visibilité aux vendeurs en échange d’une commission de 15 %. En outre, elle se porte garante des impayés et protège les marques préalablement vérifiées et attestées.

De grandes ambitions

Avec une clientèle de 50 000 détaillants, Ankorstore est un lieu d’échange pour les commerçants européens puisque le groupe s’exporte en Allemagne, au Benelux et en Espagne. Par ailleurs, l’entreprise souhaite approfondir l’approche de ce marché en misant sur le big data. Les données collectées lui permettront d’optimiser les connexions et de cibler les publicités. Forte de son succès, la pépite française continue sa progression grâce à cette nouvelle levée de fonds qui accélérera le développement de sa plateforme en France comme à l’international.

Emeric Camuset