Andrew Anagnost (Autodesk), le concepteur

Si elles peuvent apporter des réponses au dérèglement climatique, les technologies numériques sont connues pour être énergivores. L’éditeur de logiciels de création et de contenu Autodesk, fondé en 1982 aux États-Unis et emmené depuis 2017 par Andrew Anagnost, propose à ses clients des solutions green. Le groupe développe notamment des logiciels de conception de constructions écologiques. Schneider Electric doit ainsi voir baisser la facture d’électricité de son nouveau siège à Grenoble grâce à une économie d’énergie de l’ordre de 40 %.

Le PDG d’Autodesk mise également sur les initiatives au sein même de son entreprise : 100 % de l’électricité des installations et des centres de données du groupe proviennent de sources renouvelables et, depuis 2009, l’empreinte d’émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise a diminué de 41 %. Andrew Anagnost, qui travaille au sein de cette entreprise depuis 1997 et dans laquelle il est passé des postes de marketing développement d’activités ou de gestionnaire de produits s’intéresse également aux questions sociales. Le dirigeant, titulaire d’un doctorat décroché à Stanford, travaille à davantage d’inclusion sociale. L’entreprise a intégré le Corporate Equality Index de Human Rights Campaign, qui récompense les sociétés les plus favorables à l’égalité LGBTQ.

OV