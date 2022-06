Andreessen Horowitz lève le plus gros fonds VC mondial dédié aux cryptos

Andreessen Horowitz, également connu sous le nom a16z, est un fonds californien de capital-risque fondé en 2009 qui totalise 33 milliards de dollars sous gestion. La semaine dernière, le véhicule, qui a déjà levé plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur de la crypto, a bouclé son dernier fonds en date pour un montant de 4,5 milliards de dollars dont 1,5 dédié à l’amorçage. Un pari audacieux, alors que le bitcoin a perdu 50 % de sa valeur depuis novembre dernier et que la globalité du secteur connaît de vives turbulences. En raison du contexte macro-économique, entre l’inflation, la hausse des taux et une méfiance grandissante à l’égard des crypto-monnaies due à certaines failles dans les systèmes de stablecoins, les crypto-actifs sous gestion sont actuellement à leur plus bas niveau depuis juillet 2021.

Nouvelle cible du Web3

Une volatilité qui n’a pas dissuadé Andreessen Horowitz de lancer Crypto Fund 4, qui investira dans le Web3 (le Web exploitant la blockchain) et sera dirigé par Chris Dixon, son expert chez a16z. "Nous croyons que nous entrons dans l'âge d'or du Web3. Les blockchains programmables sont suffisamment avancées, et un éventail d'applis diverses a atteint plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Plus important encore, une vague massive de talents de premier ordre est entrée dans le Web ces dernières années. Ils sont brillants, passionnés, et veulent créer un internet meilleur", témoigne Chris Dixon sur son blog. Son CEO a également déclaré que le nouveau fonds ciblait les jeunes pousses dans des domaines tels que les médias sociaux et les protocoles de blockchain ou encore des applications grand public comme les NFT, les jeux vidéo et des services de finance décentralisée. À ce jour, Andreessen Horowitz totalise déjà 76 participations dans ce secteur, dont une seule start-up française, Angle Protocol, un stablecoin en Euros.

Céline Toni