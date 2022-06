André François-Poncet (Partech), l'analyste du growth

Ingénieur diplômé de Télécom Paris et de l’université milanaise Bocconi, André François-Poncet a fait ses armes comme analyste dans le M&A large cap chez Merrill Lynch à Londres. Une expérience formatrice et intense qui lui assure à la fois le socle et les outils de compréhension des enjeux stratégiques du monde de l’entreprise. Attiré par l’investissement et l’aventure entrepreneuriale, il s’apprêtait à intégrer un hedge fund quand il rencontre Bruno Crémel et Omri Benayoun, tous deux general partners, chez Partech alors qu’ils lancent le fonds Growth, qui investit aujourd’hui des tickets entre 20 et 70 M€ dans des entreprises des secteurs digital/IT en forte croissance. "L’idée de partir d’une page blanche et d’avoir tout à construire, de trouver le bon angle d’attaque pour déterminer comment investir dans une entreprise m’a immédiatement séduit", explique André François-Poncet, promu partner début avril.

"Le continuum entre fonds de growth et de LBO classique sera encore plus fort car le maître-mot sera la flexibilité"

Les entreprises auxquelles il a affaire sont en mutation accélérée. "Cette évolution doit être contrôlée et créatrice de valeur. Ce n’est jamais un long fleuve tranquille : il faut savoir accueillir la dimension d’inattendu dans nos métiers", ajoute-t-il. "Demain, je pense que le continuum entre fonds de growth et de LBO classique sera encore plus fort car le maître-mot sera la flexibilité. Les actifs détenus en portefeuilles pourront transiter d’un univers à un autre." Et, signe des temps, pour le jeune associé, les fonds devraient apporter progressivement un panel de services le plus complet et le plus synergétique possible à leurs participations. Après plusieurs dossiers sur le fonds 1, André François- Poncet a participé à deux investissements sur le fonds 2 bouclé en novembre 2021 : Skello et Weglot.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Made.com (vente en ligne de meubles)

Brandwatch (monitoring de réseaux sociaux)

EcoVadis (plateforme internationale de notation RSE),

M-Files (solution de gestion documentaire avancée)

Sendinblue (logiciel d’automatisation des campagnes marketing)

Skello (technologie de gestion de planning pour équipes)

Weglot (logiciel de traduction pour sites web)

Emmanuelle Serrano