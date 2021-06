Analytics RH : vers une meilleure gestion de la complexité

78 % des décideurs RH considèrent que leur fonction n’est pas suffisamment mature en matière d’exploitation des données et de vision analytique (Keyrus). Pourtant, les besoins en statistiques avancées n’ont jamais été si importants. Et pour cause, dans un contexte d’accélération de la digitalisation sous l’impulsion du Big Data, elles permettent :

- de gagner du temps dans le décryptage des données ;

- de mettre en évidence des tendances plus rapidement.

Les statistiques avancées s’affirment donc comme un puissant outil d’aide à la décision, notamment à une époque où il convient d’aller vite pour répondre aux urgences et s’adapter en temps réel aux besoins du marché. Il n’est donc pas question de déléguer la prise de décision à l’outil, mais plutôt de le considérer comme une ressource complémentaire qui soutient les efforts des équipes RH.

Ainsi, ces dernières bénéficient en un coup d’œil d’une vision globale de l’organisation tout en ayant les moyens de rentrer dans le détail pour identifier avec précision les points bloquants. Les professionnels RH sont alors non seulement en mesure de décrire un phénomène, d’en rechercher les causes, d’élaborer des plans d’action, mais aussi d’anticiper ou encore d’émettre des recommandations. En somme, de faire davantage preuve de créativité et de pertinence dans le cadre des missions qui sont les leurs.

Contrairement aux idées reçues, cela se fait bien au profit d’une approche plus centrée sur l’humain. Car force est de constater que la consolidation des données, tout comme la simplification et l’automatisation des processus RH ainsi que l’adoption des statistiques avancées s’affirment comme les pré-requis pour l’amélioration réelle de l’expérience collaborateur, pierre angulaire de l’engagement et de la productivité.

Pour ne pas être distancés, les professionnels RH sont invités à monter en compétences afin de développer une expertise en matière d’analytics RH. Ils peuvent d’ores et déjà se familiariser avec les statistiques avancées et les prendre en main, à condition de profiter de tableaux de bord simples qui leur offrent de la lisibilité sur leurs indicateurs de performance (KPIs). Pour l’heure, 61 % des DRH ont encore recours à différents tableaux Excel pour produire et suivre leurs KPIs (Keyrus).

Trop souvent, les débats autour de la transformation de la fonction RH se focalisent sur des oppositions. L’accélération de la digitalisation se ferait au dépend de la relation humaine. L’augmentation de la productivité nuirait à la créativité. L’analytics réduirait à néant l’intuition. C’est oublier que les opposés s’attirent ! L’automatisation des processus chronophages et répétitifs se fait au profit d’un meilleur accompagnement des individus. La hausse de la productivité, grâce aux outils technologiques, permet d’augmenter le temps de cerveau disponible pour réinventer la fonction RH. Enfin, l’analytics RH offre la possibilité de confirmer ou non une intuition !

Christophe Ho-Van, Directeur produit chez UKG

Pour découvrir l’ebook Analytics RH ou comment piloter l’activité RH, cliquez ici : https://hubs.ly/H0R79DQ0