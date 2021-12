Ana Vermal, la cosmopolite

L’international, Ana Vermal l’a ancré dans son histoire. Née en Argentine, elle a grandi en Allemagne tout en passant ses étés en Espagne. Aujourd’hui installée en France après un passage à New York, elle ne s’est "jamais considérée comme appartenant à un seul endroit. Je suis un mélange", affirme-t-elle. Façonnée par plusieurs cultures, l’avocate polyglotte aime étudier les interactions entre personnes provenant de différents horizons : un plaisir qu’elle retrouve au quotidien dans la pratique de l’arbitrage international.

À l’origine attirée par les grandes institutions telles que l’ONU, elle choisit évidemment le droit international. Elle découvre plus spécifiquement l’arbitrage vers la fin de son cursus à la Sorbonne, après lequel elle part réaliser un LL.M à New York. Là-bas, elle décide de passer le barreau, de chercher son premier emploi et se voit alors proposer une collaboration en arbitrage international chez Proskauer, sa maison actuelle. Si ses racines sont désormais en France, elle garde toujours un lien fort avec la grosse pomme où elle se rend fréquemment pour le travail et où elle emmène ses enfants tous les étés. Cosmopolite, l’avocate et arbitre sait tenir compte des nationalités de chacun, souvent multiples, dans ses dossiers. "Il est essentiel de comprendre comment chacun réfléchit pour pouvoir adapter son discours et ainsi réussir à convaincre les personnes en face de nous, considère-t-elle. C’est aussi ce qui rend mon domaine vivant !"

Triple casquette

La pratique de l’arbitrage international implique non seulement de prendre en compte les aspects humains des relations d’affaires, mais également de découvrir de nouveaux secteurs dont il faut parfois tout apprendre. "On ne peut traiter les dossiers qu’en profondeur et toutes les affaires deviennent intéressantes une fois que l’on s’y plonge", selon Ana Vermal. Dans cette matière où les faits revêtent une importance parfois capitale, elle aime tout particulièrement se pencher sur l’interprétation contractuelle, notamment dans le cadre de conflits post-acquisition : "Il faut réussir à déterminer ce que les parties se sont promis, en regardant les termes précis du contrat, voire dans certains cas découvrir ce qui se cache entre les lignes de celui-ci." Les questions purement juridiques l’intéressent aussi beaucoup, elle y est fréquemment confrontée lorsqu’elle intervient en tant qu’arbitre et qu’elle se retrouve donc du côté de la prise de décision. Arbitre, avocate , mais aussi membre de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale depuis trois ans et demi, Ana Vermal cumule toutes les casquettes. Dans le cadre de son troisième rôle au sein de l’institution parisienne, elle participe au règlement de conflits liés aux arbitrages eux-mêmes ou encore à la révision de sentences arbitrales, avant que celles-ci soient officiellement rendues.

"Tout le temps que je ne consacre pas à mon travail, je le donne à mes deux enfants", explique Ana Vermal. Très attachée au multiculturalisme, elle a choisi d’essayer d'apprendre l’espagnol à ses enfants, parlé par sa famille en Argentine, bien qu'elle sache qu'il est difficile porter plusieurs idiomes. Et comme elle reste également très attachée à l’allemand, elle suit des cours de yoga dans cette langue.

Léna Fernandes