Amundi dépasse les 2 000 milliards d’euros d’encours sous gestion en 2021

La montée en puissance du groupe de gestion d’actifs le plus important du continent ne cesse de prendre de l’ampleur. Après avoir annoncé fin 2021 l’acquisition de Lyxor, société de gestion d’actifs parmi les leaders sur l’activité des ETF, Amundi déclare avoir d’ores et déjà dépassé ses objectifs fixés dans son plan stratégique 2018-2022, de même pour ses objectifs ESG qui comptent plus de 847 milliards d’euros d’actifs gérés intégrant ces critères.

Cap vers l’Asie

La société a poursuivi le développement de ses activités en Asie, notamment grâce au lancement de sa filiale Amundi-BOC WM, une joint-venture créée par Amundi et BOC Wealth Management fin 2020 ayant comme objectif principal de développer des solutions d’investissement pour les particuliers. Dans un environnement porté par la hausse des marchés actions, la filiale de gestion de patrimoine a clôturé sa première année à 10,1 milliards de collecte dans les réseaux Bank of China.

L’ESG au cœur de la stratégie

Les objectifs ESG 2018-2021 ont été largement dépassés, avec plus de 780 milliards d’euros gérés classés articles 8 et 9 de la réglementation SFDR. La finance responsable demeure au cœur de la stratégie du groupe qui ambitionne désormais d’accélérer la décarbonisation de ses portefeuilles. Ce plan stratégique pour 2025 portera notamment sur l’indexation de la rémunération de ses principaux cadres sur des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance et appellera les entreprises de son univers d’investissement à définir des stratégies d’alignement concrètes pour l’objectif "Net Zéro 2050".

Leader européen des ETF

L’acquisition de la société Lyxor vient appuyer l’expertise ETF du groupe qui, par là même, se positionne comme un acteur de référence du marché des actifs alternatifs liquides, avec la création d’Amundi Alternatives. Cette nouvelle expertise permet à Amundi d’ajouter une corde à son arc avec une ambition claire : augmenter de 50 % d’ici à 2025 les actifs gérés par la plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS. La société complète ainsi son offre de gestion active et passive, pour les clients tant institutionnels que particuliers. Le géant de l’asset management a encore de beaux jours devant lui.

Marine Fleury