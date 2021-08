Amazon écope d’une amende historique de 746 millions d’euros pour non-respect du RGPD

La sentence est tombée. Le géant du e-commerce et de la distribution est condamné à payer une amende record de 746 millions d’euros, soit 886 millions de dollars. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) du Luxembourg a infligé à Amazon la plus lourde sanction jamais rendue pour non-respect du RGPD.

Déposée en mai 2018 par l’association La Quadrature du net, la plainte pour utilisation abusive des données personnelles des utilisateurs aura finalement été retenue le 30 juillet dernier, selon une information dénichée par le groupe financier américain Bloomberg.

Il faut dire que le leader du commerce en ligne utilise une quantité de données pour pister ses utilisateurs. Ses algorithmes s’appuient notamment sur l’adresse IP de l’internaute, sur son identité, ses données de connexions, sa localisation, sa liste de favoris, ses interactions sur les pages web, ainsi que ses recherches et commandes passées. Déjà régulièrement pointé du doigt pour ses conditions salariales aux États-Unis, Amazon est maintenant rappelé à l’ordre sur le sol européen.

Également dans le viseur de cette association de défense et de promotion des droits et liberté sur Internet : Apple, Google, Facebook et Microsoft. La CNIL cible elle aussi de nouvelles entreprises qui seraient non conformes. Affaire à suivre donc, car Amazon ne sera peut-être pas le seul à écoper d’une amende astronomique…

Laura Breut