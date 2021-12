Amazon écope d’une amende de 1,13 milliard d’euros en Italie

En matière de protection des données ou de concurrence, les Gafam sont dans le viseur des régulateurs européens depuis plusieurs années. Au début du mois, c’est l’AGCM italien qui a, à son tour, frappé un grand coup pour sanctionner Amazon. Connue pour son site de vente en ligne, l’entreprise de Jeff Bezos propose également son propre service de logistique et c’est sur ce marché que cette dernière s’est fait épingler en Italie.

L’autorité reproche en effet à Amazon d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché italien des services d’intermédiation de place de marché en ligne. Il aurait ainsi discriminé les vendeurs présents sur sa marketplace mais n’ayant pas recours à son service de logistique nommé Fulfilment by Amazon. En effet, l’utilisation de ce service permet d’accéder à des "avantages exclusifs" dont l’octroi du label Prime. Cette certification offre une meilleure visibilité sur la marketplace, notamment auprès des plus de sept millions de membres du programme de fidélité proposé par le groupe américain et permet de prendre part à des événements promotionnels spéciaux comme le Black Friday, le Cyber Monday ou le Prime Day.

Amende record et mesures correctives

De la sorte, Amazon aurait également porté préjudice à ses prestataires logistiques concurrents "en les empêchant de se présenter aux vendeurs en ligne comme des prestataires de services de qualité comparable à la logistique d'Amazon". Les places de marché rivales de l’américain auraient aussi souffert de cet abus de position dominante. L’AGCM estime que les vendeurs italiens utilisant Fulfilment by Amazon seraient découragés de commercialiser leurs produits via d'autres plateformes. Pour justifier le montant de la sanction de 1,13 milliard d’euros qu’elle a prononcée à l’encontre du groupe pour ces faits, l’autorité invoque la durée de l’infraction qui durerait selon elle depuis de nombreuses années.

En plus de cette amende, Amazon sera soumis à des mesures correctives soumises à l'examen d'un mandataire chargé de surveiller leur mise en œuvre effective dans un délai d’un an. Le membre des Gafam devra notamment garantir à tous les vendeurs tiers présents sur sa plateforme les mêmes privilèges de vente et la même visibilité, qu’ils soient clients de Fulfilment by Amazon ou pas. Considérant le montant de l’amende et la teneur des mesures correctives disproportionnés, le groupe a d’ores et déjà fait savoir qu’il ferait appel de cette décision.

Léna Fernandes