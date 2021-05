Amaury Nardone fonde Axipiter

Axipiter est le nom du cabinet d’avocats fondé ce mois-ci par Amaury Nardone et son équipe de collaboratrices en provenance de Delsol Avocats. Réunissant déjà une dizaine d’avocats coporate/M&A entre Paris et Lyon, la boutique prévoit de grandir rapidement, en visant tout d’abord le droit fiscal et le droit social. "L’objectif est de réunir des spécialistes des principales matières du droit des affaires en gardant en tête qu’à 53 ans, je dois être le plus vieux des associés", explique le fondateur, qui souhaite placer la génération suivante dans les meilleures conditions pour réussir.

Celui qui a fait doubler l’effectif de Delsol Avocats durant ses huit années passées à la tête du cabinet estime aujourd’hui que le bien-être professionnel réside dans un effectif resserré. "Je suis très fier de toutes nos réalisations chez Delsol, mes missions étaient enrichissantes et je suis heureux que le cabinet ait atteint ses objectifs", commente l’avocat qui vise, pour sa propre structure, un groupe d’une soixantaine de professionnels "afin de tous nous connaître et de préserver le plaisir de travailler ensemble". Lui-même est un expert des opérations financières et corporate : cessions, acquisitions, levées de fonds, rédaction et négociation de contrats, LBO, build-up, croissance externe, restructurations et réorganisations d’entreprises. Avec son équipe, il conseille les dirigeants de PME et ETI et les fonds d’investissement small et mid-cap. Par exemple, Amaury Nardone a accompagné Avisa Partners lors de l’entrée au capital de Raise et de Rives Croissance comme actionnaires majoritaires en 2019. La même année, l’avocat a travaillé sur la prise de participations de l’Olympique lyonnais dans le club de basket de l’ASVEL et, en 2020, il était aux côtés de Romande Energie France lors de l’acquisition de la centrale hydroélectrique de BAR.

"La qualité première d’un avocat est la réactivité : il est hors de question de faire patienter le porteur d’un projet dont la préoccupation constante est la réussite de son opération", considère celui qui perçoit son métier aussi bien sur ses dossiers que dans son rôle de patron d’entreprise. Il envisage d’ailleurs de construire la gouvernance d’Axipiter de manière centralisée, en constituant un conseil d’administration présidé par un associé de la structure et pouvant s’appuyer sur un secrétaire général.

Cette vision d’entreprise s’ajoute à un positionnement sur des deals cross-border dans la continuité de l’activité d’Amaury Nardone depuis le début de sa carrière. Pour cela, Axipiter travaille avec son propre réseau d’avocats partenaires dans de nombreux pays du monde et ayant pour point commun la francophonie : "Nous avons beau exercer en anglais, il est indéniable que nos clients apprécient les échanges dans leurs langues", estime le Lyonnais. Les liens entre eux sont personnels, le réseau international fondé, comme la relation client, sur l’intuitu personae. Les prochains jours devraient voir l’annonce de renforts de taille, l’effet boule de neige étant déjà lancé.

Pascale D'Amore