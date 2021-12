A. Boelle (Kickston Partner) : " L’approche financière n’est plus suffisante "

Décideurs. Quelle est la genèse de Kickston Partner ?

Amaury Boelle. Kickston Partner est née de la rencontre entre mon associé Marc Forestier, issu du milieu des banques d’affaires, et moi-même venant du monde de l'entrepreneuriat où j’ai créé trois start-up. Étant chacun d’un côté de la barrière, nous avons fait le même constat : l’approche financière sur des transactions ne nous semblait plus suffisante. De mon côté, lors de recherches de financements, j’avais été accompagné par des conseillers financiers qui ne saisissaient pas toujours les enjeux, et ne maîtrisaient pas nécessairement le marché sur lequel j’opérais. De son côté, Marc intervenait sur des opérations qui pouvaient être en conflit avec les intérêts d’entrepreneurs accompagnés par ailleurs par sa banque. En 2018 nous nous sommes associés dans la logique de proposer une approche qui soit moins exclusivement financière.

Votre équipe s’est renforcée ces derniers mois, quel était l’objectif ?

En effet, fin 2020 nous avons ouvert le capital de la structure à de nouveaux senior partners. Il était important de nous entourer de profils complémentaires venant en appui de notre approche opérationnelle. Par ailleurs, trois consultants nous ont rejoints pour intervenir de façon ponctuelle sur les opérations. Nous souhaitons faire de notre équipe le pilier de notre proposition de valeur et notre axe de différenciation. Nous sommes en mesure d’intervenir sur l’ensemble de l’environnement d’une transaction : gouvernance, fiscalité, négociation, recherche de prêts bancaires, etc. Aujourd’hui, Kickston Partner est une équipe de douze collaborateurs constituée d’entrepreneurs, financiers, investisseurs et dirigeants de grands groupes.

Quelles sont vos ambitions ?

Depuis notre création, nous avons comme objectif de devenir d’ici 2025 un acteur de référence sur les transactions (levées de fonds et cessions) allant jusqu’à quinze millions d’euros. Déjà, en trois ans nous sommes passés d’opérations de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros. Notre approche et notre savoir-faire ont fait leurs preuves auprès d’entrepreneurs mais aussi d’investisseurs. À cet effet, Kickston Partner s’est intégrée dans le paysage des banques d’affaires les plus actives de France. Aujourd’hui, nous sommes fiers et heureux d’avoir accompagné plus de cinquante entrepreneurs.

Quels services proposez-vous ?

À ce jour, nous accompagnons les entrepreneurs sur deux types d’opérations : la levée de fonds et la cession, en nous concentrant exclusivement sur trois secteurs dont nous sommes experts : les biens de consommation, l’édition de logiciels et le gaming.

Quelles sont vos missions lors d’une opération ?

Nous prenons en charge l’intégralité du processus de l’opération en trois étapes : la préparation, le roadshow et le closing. Notre mission commence par l’accompagnement de l’entrepreneur dans sa réflexion et sa décision de lever des fonds ou de vendre. Puis, nous produisons les documents indispensables ̶ pitch deck/mémorandum et business plan ̶ en leur apportant une coloration marketing incluant le storytelling et le design. Avant de commencer le roadshow, nous passons un temps important sur la stratégie consistant à définir la valorisation de l’entreprise, le montant total du financement ainsi que la répartition des montants dilutifs et non dilutifs. Sur ce dernier point, nous intervenons avec nos partenaires experts "en subventions et dettes" qui sont en mesure de compléter notre stratégie de financement. Pour la suite du process, notre rôle consiste à conseiller, rassurer et motiver l’entrepreneur lors des roadshows puis à intervenir sur la sélection et les négociations avec les investisseurs.

Comment votre approche opérationnelle se matérialise-t-elle ?

Avant de la détailler, il est important de préciser que nous intervenons exclusivement sur des marchés que nous maîtrisons. En effet, le choix des secteurs est lié à l’expérience des membres de l’équipe. Dans les faits, nous avons au minimum un associé qui a créé, dirigé ou investi dans une entreprise de ce secteur. Cette expérience nous permet de challenger les entrepreneurs sur leurs stratégies, d’aller plus loin dans le business plan ainsi que de les préparer au mieux pour leurs futurs rendez-vous investisseurs. Cette connaissance du marché nous permet aussi d’entretenir des dialogues continus avec nos interlocuteurs, d’anticiper les évolutions de tendances ainsi que d’identifier les start-up les plus prometteuses. Par ailleurs, et pour aller plus loin dans l’accompagnement, notre équipe est aussi en mesure d’intervenir sur de nombreux sujets comme la gouvernance, la fiscalité, le marketing ou encore la conception de services numériques.

Amaury Boelle, Kickston Partner