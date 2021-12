Altarea Primonial : le nouvel ensemble immobilier

Pour apprécier la force de frappe de ce qui constitue le M&A de l’année sur le marché immobilier, certains chiffres s’avèrent éloquents : Primonial présente 55 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, 4 milliards d’euros de collecte annuelle moyenne auprès des particuliers et des institutionnels entre 2017 et 2020, et 2,1 milliards d’euros collectés de janvier à mi-juin 2021, une clientèle composée de 50 % de particuliers et 50 % d’institutionnels et un objectif de 50 milliards d’euros d’actifs immobiliers sous gestion à l’horizon 2025. Altarea, quant à lui, compte 5,2 milliards d’euros d’actifs immobiliers logés dans la foncière, majoritairement investis dans le commerce, 19 milliards d’euros de projets en pipeline. «Grâce à Primonial, nous proposerons une plateforme unique de produits et solutions sur l’ensemble des métiers, des classes d’actifs et des marchés de l’immobilier, souligne Alain Taravella, cofondateur et PDG d’Altarea. Dans un environnement de taux bas, la croissance du groupe sera désormais soutenue par la dynamique du marché de la transformation urbaine et par celle du marché de l’épargne immobilière. » Le décor est planté...

Périmètre et organisation

Le périmètre de l’opération comprend les activités d’asset management immobilier et de distribution, ainsi qu’une participation minoritaire de 15 % dans La Financière de l’Échiquier. Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier. De surcroît, cette alliance offre au futur groupe la capacité d’intervenir, en qualité d’investisseur comme de développeur, sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, toutes les classes d’actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’adhésion et la confiance du management du groupe Primonial dans ce projet stratégique industriel se concrétisent également par un réinvestissement significatif dans Primonial et dans Altarea.

Complémentarité et puissance

La complémentarité des expertises et la dimension du nouvel ensemble autorisent également l’intensification du sourcing d’opérations à l’échelle européenne. Les activités de distribution de solutions de placement et de gestion patrimoniale globale de Primonial s’inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d’Altarea et continueront d’opérer en architecture ouverte, avec une gamme de produits et d’expertises bétonnée. Globalement, les clients et partenaires des deux groupes, désireux de bénéficier de solutions d’investissement performantes et diversifiées, socialement responsables, s’y retrouveront dans ce mariage de leaders agiles et innovants. La connexion des deux mastodontes devrait donner un éclat supplémentaire à leur influence respective.

