Altarea inaugure le coeur de quartier Montaudran à Toulouse

Nouveau cœur de vie de ce quartier, ce projet mixte développé sur 75 000 m² - le premier signé Altarea, avec ses marques Cogedim Midi-Pyrénées et Altarea Commerce, sur la métropole - comporte désormais 694 logements (800 à terme), des commerces en pieds d’immeubles, des bureaux, ainsi qu’un cinéma et un hôtel.

Une nouvelle centralité

Cœur de vie de Toulouse Aerospace, le Cœur de Quartier Montaudran imaginé par Altarea aux côtés d’Oppidea et des services d’aménagement de Toulouse Métropole, est le point de ralliement du quartier. Il est construit le long des 1,8 km de l’historique Piste des Géants, sur laquelle les pionniers de l’aviation civile prirent leurs premiers envols. Une situation centrale à proximité d’espaces culturels de renommée nationale (Halle de la Machine, Envol des Pionniers, Musée de l’Aéropostale) et du Parc Sportif.

Le groupe Altarea a créé ici, sur l’ancien site mythique de l’Aéropostale, un centre de vie dynamique, réunissant une mixité d’usages (logement, commerce, bureau) et répondant aux enjeux de la ville de Toulouse et aux attentes des Toulousains. Véritable trait d’union avec Toulouse Aerospace, quartier dédié aux filières d’avenir qui accueille des entreprises de pointe telles Airbus Defense and Space, chercheurs et étudiants avec notamment l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatial, le Centre National d’Etudes Spatiales, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile.

La programmation commerciale du quartier a été pensée par les équipes d’Altarea Commerce avec une offre composée de restaurants, de commerces, et d’un cinéma UGC développant 7 salles. Le Cœur de Quartier Montaudran est également parfaitement relié aux transports et dispose d’une desserte optimale avec un accès direct à la gare TER, ainsi qu’à la ligne de transport en site propre qui passe en son cœur, dessert tout le quartier de Toulouse Aerospace et est relié à la ligne B du métro. A l'horizon 2028, il sera desservi par la 3ème ligne du métro.

"Depuis de nombreuses années nous accompagnons les villes dans leurs transformations afin qu’elles puissent répondre aux nouveaux usages et aux attentes de leurs habitants. Parce que nous croyons dans les villes et parce que nous sommes conscients des évolutions profondes que connaissent les territoires, nous sommes convaincus que notre savoir-faire multimétier constitue un véritable accélérateur pour apporter du mieux-vivre aux habitants. Le Cœur de Quartier Montaudran au sein de Toulouse Aerospace incarne un concentré de nos expertises en logement, commerce et bureau. Cette opération, tout comme celle du Quartier Guillaumet que nous réalisons actuellement sur le territoire toulousain, témoigne de notre engagement à combiner durabilité et innovation pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux auxquels sont aujourd’hui confrontés les villes et ceux qui y vivent" témoigne Alain Taravella.

Durabilité et responsabibilité

Sur cette opération, les logements sont certifiés NF Logement et NF Habitat. En outre, les bureaux recevront la certification NF-HQE® bâtiment tertiaire niveau Excellent et BREEAM niveau "Very good". Durant l’ensemble du chantier, Altarea aura réservé un volume d’heures de travail à des personnes en difficulté d’insertion particulièrement conséquent. En effet, au total, ce sont 50 603 heures d’insertion qui ont été générées par le chantier de la Place Centrale, ainsi que 4 000 emplois directs et indirects.

