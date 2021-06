Altana s’équipe d’un pôle en droit fiscal

Cabinet indépendant fondé en 2009, Altana enrichie sa gamme de compétences juridiques avec l’intégration de Philippe de Saint-Bauzel au sein de son équipe. Prenant la tête des activités fiscales de l’enseigne parisienne, le nouvel associé est accompagné dans ce mouvement par Stéphanie Nègre, nommée counsel. Le duo en provenance de chez Squire Patton Boggs travaillera en collaboration avec l’ensemble des 80 avocats et juristes que compte leur nouvelle maison.

Avocat au barreau de Paris depuis 1995, Philippe de Saint-Bauzel conseille les acteurs français et internationaux des secteurs des sciences de la vie, de la distribution, des services, de l’industrie lourde et du luxe sur toutes leurs problématiques fiscales. Intervenant dans la structuration d’acquisition et pour l’optimisation de la réorganisation qui suit ce type d’opération, il est également expert dans la gestion et le suivi des prix de transfert de ses clients. Tout aussi compétent en contentieux fiscal, il défend sa clientèle de la phase précontentieuse jusqu’au règlement de leurs différends avec l’administration fiscale. Titulaire d’un DESS en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Sorbonne, Philippe de Saint-Bauzel a exercé chez Fidal, PWC et EY avant de rejoindre le cabinet Squire Patton Boggs où il exerçait en tant qu’associé depuis 2004. Stéphanie Nègre intervient auprès de groupes fiscaux multinationaux dans la gestion de leur fiscalité courante, pour leur intégration fiscale, lors de restructurations ou encore de contrôles fiscaux ainsi que pour les questions relatives aux prix de transfert. Diplômée du master professionnel fiscalité de l’entreprise de l’université Paris Dauphine et du LL.M de droit des affaires international de l’université d’Exeter au Royaume-Uni, elle a travaillé au sein des cabinets Winston & Strawn, PWC et Squire Patton Boggs.

Léna Fernandes