Almain enrichit ses compétences grâce à deux nouveaux associés

Cabinet d'avocats d’affaires indépendant fondé en 2015, Almain propose une offre transversale, tant en conseil qu’au contentieux. Cette année, le cabinet s’était déjà doté d’un pôle immobilier et d’un nouveau bureau à Lille. Il poursuit maintenant son développement en accueillant deux associés. Apportant son savoir-faire en droit boursier, opérations de marché et equity capital markets, Stéphanie de Robert Hautequère intègre l'équipe M&A private equity et devient la troisième associée de ce département. Arnaud Pince rejoint quant à lui l’enseigne parisienne pour y créer une pratique droit des services financiers et de la gestion d’actifs.

Inscrite au barreau de Paris depuis 1999, Stéphanie de Robert Hautequère assiste les entreprises souhaitant s’introduire en Bourse et les accompagne tout au long de leur parcours boursier. Intervenant notamment en matière de communication et de prévention des abus de marché, elle est particulièrement compétente dans les offres publiques et les opérations de private investment in public equity. L’avocate conseille également sa clientèle en matière de gouvernement d’entreprise, de rémunération des dirigeants et de mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions. Elle a par ailleurs guidé plusieurs entreprises lorsqu’elles ont adopté le statut de société européenne. Avant de rejoindre Almain, Stéphanie de Robert Hautequère a travaillé chez Gide Loyrette Nouel, Landwell et Fidal où elle exerçait jusqu’alors en tant qu’associée. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, section économique et financière (Ecofi) et de l’université Panthéon-Assas. Arnaud Pince est un expert de la réglementation bancaire et financière. À ce titre, il conseille des institutions financières diverses : banques, acteurs de la fintech, sociétés de gestion ou encore fonds d’investissement, tant français qu’étrangers. Il intervient notamment dans le cadre de procédures d’agrément et de passeport des entités régulées, dans la structuration et la distribution de fonds d'investissement et dans la réglementation des investissements étrangers en France. Avocat au barreau parisien depuis 2002, il a exercé au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel et De Pardieu Brocas Maffei, en qualité de counsel chez ce dernier. Arnaud Pince est titulaire d’un DEA de droit des affaires de l’université Panthéon-Assas et il est, lui aussi, diplômé de la section économique et financière (Ecofi) de Sciences Po Paris.

Léna Fernandes