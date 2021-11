Alliance sud-africaine pour UGGC

UGGC Law Firm, cabinet de conseil en droit des affaires à Casablanca depuis plus de vingt ans, devient UGGC Africa. La structure s’associe à deux cabinets d’avocats locaux en Côte d’Ivoire et au Cameroun, Dirabou & Associés basé à Abidjan et D. Moukouri & Partners implanté à Douala, afin de créer une nouvelle plateforme panafricaine intégrée de conseil juridique et fiscal.

Cette union africaine porte l’ambition de faire bénéficier les clients du cabinet des compétences internationales et de l’ancrage local de UGGC Africa sur l’ensemble du continent africain. UGGC Africa se compose de 8 associés et 30 avocats, intervenant auprès d’acteurs publics et privés de premier rang en Afrique. Le réseau couvre plus de 20 spécialités du droit des affaires : le M&A, le private equity, les investissements internationaux, l’antitrust, le contentieux et l’arbitrage notamment.

Fondé en 1993, UGGC Avocats a été le premier cabinet français indépendant à ouvrir une filiale à Casablanca et un Africa desk à Paris en 2002. Ces deux plateformes lui permettaient d’opérer au Maghreb et en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.



Marine Calvo