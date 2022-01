Alliance stratégique entre Montefiore Investment et Starquest Capital

L’alliance des deux acteurs se traduit par la prise de participation par Montefiore Investment de 30 % du capital de Starquest, avec la possibilité de monter à 51 % à moyen terme. Arnaud Delattre, président de Starquest Capital s’est félicité de cette union, rappelant qu’elle découle « des valeurs communes et des expertises complémentaires fortes » que partagent les deux entreprises.

Éric Bismuth, président de Montefiore Investment, ajoute que cette « association résulte d’une véritable synergie stratégique, aussi bien en termes d’expertises sectorielles que d’investissements dans des projets de croissance ambitieux ».

Un rapprochement au service de la greentech

Dans le cadre de cette opération, les deux entités associent leurs expertises afin de soutenir les entreprises innovantes de la greentech. De son côté, Starquest Capital – qui gère environ 300 millions d’euros d’actifs – s’est imposée depuis 2008 en tant qu’acteur majeur dans le paysage du venture capital. Elle accompagne des entreprises remarquables par leur activité à l’instar de Waga Energy dont la récente IPO fut un immense succès. Cette association renforcera significativement son activité de financement en capital croissance.

Montefiore Investment, avec ses 2,3 milliards de fonds propres sous gestion, est un investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France. Sa forte expertise et son savoir-faire sectoriel lui permettent de transformer les PME françaises en véritables champions hexagonaux et européens. Avec cette prise de participation, le fonds d’investissement, qui se hisse parmi les dix premiers fonds de private equity au monde, cherche à compléter son dispositif avec la composante greentech conscient que l’impact et les technologies de sécurité des actifs numériques sont devenus incontournables pour les entreprises. Aussi, il s’agit pour Montefiore de renforcer davantage son engagement ESG en mettant l’accent sur l’environnement et préempter très tôt des opportunités à fort potentiel sur un segment où peu de sociétés sont matures et pour lequel une véritable expertise est nécessaire afin de repérer et d’accompagner les futurs champions. Autant d’axes de développement qui s’inscrivent dans la continuité de leur croissance.

Georges Milolo